黃士修：周末「民主辦桌」 在中選會門口辦流水席

2018年10月01日 18:01 中時 張理國

以核養綠公投領銜人黃士修下午重回中選會絕食現場，宣布林義雄絕食豆漿營活動今起開幕，活動每天下午5點將舉行，到晚間至少10點，以待滿一個林義雄絕食單位為主，活動直到10月16日為止，黃士修並說，除了每天下班的絕食活動，周末還會辦「民主辦桌」活動，以不同形式跟民眾互動談民主。

黃士修表示，有別於長時間絕食，為了擴大民眾參與，將以林義雄絕食的標準，也就是可以 攝取豆漿類的流質飲料，減輕大家負擔，歡迎民眾在下課下班後，每天5點開始，就會在現場待到晚上，基本上會待滿一個林義雄單位，就是5小時，到晚上10點，若有民眾晚下班，他也會陪同待滿一個林義雄單位，接下來每天統計參與時間，發給貼紙及證書，感謝狀下也會有貼紙集點區，可以蒐集林義雄喝著永和豆漿的貼紙，一個單位是5小時，另外，林義雄絕豆漿營活動也有設計忠犬護主、我護民主的貼紙，供民眾索取。

黃士修說，守法的公民絕食僅僅是要求政府守法，在全世界都是荒謬的事，再度呼籲中選會，每天晚上都會發動絕食靜坐，周末會舉辦「民主辦桌」，會在中選會門口辦流水席，可以談民主、談政治、談生活，形式很多變，可以開現場料理節目教民眾作菜，也歡迎民眾一人帶著一道菜，到現場吃一頓飯。也不排除在全台各縣市車站舉辦林義雄絕食豆漿營及民主辦桌。

但黃士修也強調，如果府院黨堅持公投作弊不綁大選，相關活動會堅持到11月24日甚至是2020年總統大選。

黃士修也再次嚴正呼籲中選會，務必恪守本分、公正審核全國公民用心填寫的連署書，切勿以任何莫須有之理由阻擋、延遲、脫鉤大選，包括違法追加的連署書刪除規則，以及其它不可告人的作弊手段。

此外，為了避免選務人員壓力，黃士修也建議。在不違背公投法立法精神的前提下，應讓十項公投案於11月24日九合一大選當天舉行，並且彈性的使用週末時間計票，以減輕一線選務人員的工作壓力。如此一來，必定能獲得國人認同，圓滿的實現台灣人四百年來第一次真正的公民自決。

(中時 )