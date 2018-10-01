苗縣府整建10處據點 打造完善原住民部落綜合服務站

2018年10月01日 18:11 中時 何冠嫻

苗栗縣長徐耀昌表示，整建計畫盡速完工後，盼能為部落民眾帶來更優質友善的生活、照護環境。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府執行前瞻基礎建設，獲中央政府補助1200多萬元，改善原住民地區服務據點的不便之處，並規畫無障礙生活空間。苗栗縣長徐耀昌1日抵達南庄健康站，聽取工程簡報，盼能盡速完工並提供部落更完善的服務。

縣府原住民族事務中心主任陳世省表示，日前已向中央原住民族委員會，申請前瞻計畫補助1287萬1000元經費，辦理文化綜合服務據點友善空間改善計畫。將改善的10處站點的設備與空間，分別為南庄鄉的南庄、東河、獅潭鄉的百壽、泰安鄉斯瓦細格、圓墩天主堂、司馬限、中興、天狗、大安、士林。其中東河站為新建置的站點，僅需添購設備。陳世省強調，目前各站皆完成發包作業，陸續施工中，預計今年底完工，將為長者們打造無障礙空間、建設完善的照顧體系。

文化健康站服務據點的整建工程，除了添購飲水機、電腦、電視機、手足並用健身車、冷氣、血壓計、卡拉OK等設備，以及改善無障礙坡道、廁所，還將修繕廚房外牆、屋頂，並改善屋頂排水問題與鐵捲門的更換。徐耀昌表示，希望藉局部改善，讓原住民長者們能獲得在地妥善的照顧服務。

(中時 )