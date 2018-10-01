苗縣府整建10處據點 打造完善原住民部落綜合服務站

苗栗縣政府整建原住民部落綜合服務據點，將為部落民眾提供更完善的服務與生活空間。（何冠嫻攝）

友善列印
中時
何冠嫻
苗栗縣長徐耀昌表示，整建計畫盡速完工後，盼能為部落民眾帶來更優質友善的生活、照護環境。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府執行前瞻基礎建設，獲中央政府補助1200多萬元，改善原住民地區服務據點的不便之處，並規畫無障礙生活空間。苗栗縣長徐耀昌1日抵達南庄健康站，聽取工程簡報，盼能盡速完工並提供部落更完善的服務。

縣府原住民族事務中心主任陳世省表示，日前已向中央原住民族委員會，申請前瞻計畫補助1287萬1000元經費，辦理文化綜合服務據點友善空間改善計畫。將改善的10處站點的設備與空間，分別為南庄鄉的南庄、東河、獅潭鄉的百壽、泰安鄉斯瓦細格、圓墩天主堂、司馬限、中興、天狗、大安、士林。其中東河站為新建置的站點，僅需添購設備。陳世省強調，目前各站皆完成發包作業，陸續施工中，預計今年底完工，將為長者們打造無障礙空間、建設完善的照顧體系。

文化健康站服務據點的整建工程，除了添購飲水機、電腦、電視機、手足並用健身車、冷氣、血壓計、卡拉OK等設備，以及改善無障礙坡道、廁所，還將修繕廚房外牆、屋頂，並改善屋頂排水問題與鐵捲門的更換。徐耀昌表示，希望藉局部改善，讓原住民長者們能獲得在地妥善的照顧服務。

(中時 )

擱淺船舶移除工程不慎引發火災 … 印尼地震海嘯成災 台印慈濟同步…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。