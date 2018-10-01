印尼地震海嘯成災 台印慈濟同步關懷

今日下午1點多，由靜思精舍法師、慈善志業顏博文執行長、熊士民副執行長、張濟舵副執行長帶領全體慈濟員工、志工虔誠祈禱。盼匯聚愛心、善念共振，祈願天下無災難。（圖／慈濟基金會提供）

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今天下午台北、台中、大林、花蓮等慈濟醫院，在大廳帶動醫護人員、志工、民眾一起祈禱。（圖／慈濟基金會提供）
在台南慈中，由林碧玉副總、教育志業蔡炳坤執行長、台南慈中張經昆校長等，帶領全校師生約650人共同為印尼祝福。（圖／慈濟基金會提供）
慈濟基金會王端正副總、慈濟人文志業葉樹姍副執行長帶領160人祈禱。大愛電視也透過電視、網路播出祈禱影片，讓民眾能透過電視、行動裝置，在不同時間、空間，共同心念為印尼祈禱。（圖／慈濟基金會提供）

印尼9月28日發生強震後，慈濟基金會啟動救災關懷機制，持續了解災區實質需求、籌備物資。10月1日上午，印尼慈濟志工前往錫江愛民醫院關懷傷患。慈濟基金會各志業體以及海內外各會所等也在10月1日開始帶動「大愛心相印、真情膚震殤」祈禱，祈願匯聚愛心讓善念共振，祝福天下無災難。

根據英國廣播公司（BBC）報導，9月28日印尼蘇拉威西島（Sulawesi）發生芮氏規模7.5強震，強震後海嘯巨浪及山崩摧毀建築物，截至9月30日前，造成逾8百人死亡，救難人員持續搜救。其中重災區中蘇拉威西省浪加拉縣（Donggala）和巴路市（Palu）受創慘重。印尼國家災害應變總署表示，遭海嘯迎面直擊的巴路市災情最嚴重，通往巴路市的交通要道因山崩坍塌、橋墩被沖走。

慈濟印尼分會自災害發生後，開始進行救災規劃。災區傷患多被送往錫江（Makassar）就醫，印尼慈濟志工10月1日上午前往錫江愛民醫院（RS Sayang Rakyat Makassar）關懷傷患，雅加達慈濟志工也於下午抵達錫江，會合當地志工繼續投入後續關懷。

10月1日慈濟北、中、南、東四大志業體，以及海內外分支會所包含台灣、新加坡、越南、印尼等，帶動「大愛心相印、真情膚震殤」祈禱，在台灣就超過2千人虔誠祈禱。

10月1日由靜思精舍法師、慈濟基金會慈善、醫療、教育、人文等志業員工、志工，在不同時間、空間，共同心念為印尼祈禱，盼匯聚愛心、善念共振，祈願天下無災難。

慈濟大學祈福會中，現場許多來自印尼的學生也出席為家鄉祈禱。慈大謝同學來自印尼亞齊，2004年南亞大海嘯時才5歲，謝同學依稀記得全家逃難到高處，因此看到這次印尼震後海嘯造成家破人亡，讓他忍不住掉淚。同樣來自印尼的洪同學表示，很感謝學校為他的國家和同胞舉辦的這場祈福會，希望集合大家的善念，將災害降到最低。

慈濟基金會表示，慈濟花蓮本會及慈濟印尼分會災後已啟動救災關懷機制，預計在安全情況下，提供災區最急迫的物資，10月1日下午已緊急調度1萬條毛毯，印尼國際慈濟人醫會也將組成醫療團隊，前往災區協助。

(中時 )

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