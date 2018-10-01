台北羽球公開賽》男雙挑戰2連霸 王齊麟：第一場最難打

台灣男雙組合王齊麟(右一)、陳宏麟(右二)，將挑戰中華台北羽球公開賽2連霸。(陳筱琳攝)

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中時電子報
／台北報導

台灣羽球雙打好手王齊麟，去年YONEX中華台北羽球公開賽和搭檔陳宏麟留住男雙冠軍，今年挑戰2連霸，他認為，通常是第一場比賽比較難打，要先過第一關最重要。

王齊麟在上周韓國公開賽男雙、混雙都止步16強，上周五就先回台灣備戰本周台北公開賽，他半開玩笑說：「不用搭飛機移動就能比賽感覺挺舒服的，可以回家比賽當然很好，是自己比較熟悉的地方，今天已經有先到球場去適應一下場地。」

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對於拚中華台北公開賽男雙2連霸，王齊麟認為先過第一關最重要，「畢竟第一場比賽最難打，大家都還在適應，一旦打好第一戰，相信後面的比賽也會比較順利。」

今年賽季不只男雙，王齊麟也有混雙要拚，雖然曾在5月紐西蘭公開賽一舉摘下男雙、混雙冠軍，基本上他在男雙的成績還是比混雙出色，他說：「相較於男雙，我的混雙成績比較不穩，主要還是沒有太多時間練，在場上如果遇到專攻混雙的組合，打起來就較吃力。」

王齊麟和陳宏麟靠著在日本公開賽、中國公開賽都打進最後4強，最新的男雙世界排名來到第7名，追平兩人合作以來最佳世界排名，他認為，選手當然是要不斷挑戰自我，除了努力一場一場去拚搶勝利，有機會也希望在把世界排名衝高。過去台灣男雙世界排名最高是2010年李勝木/方介民以及2015年李勝木/蔡佳欣的世界第3。

(中時電子報)

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