《中時晚間快報》1200件白色恐怖有罪判決將撤銷

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中時電子報
綜合報導

◎1200件白色恐怖有罪判決將撤銷

促轉會發言人楊翠表示，促轉會預計周五(5日)中午在喜來登飯店舉行公告儀式，依《二二八事件處理及賠償條例》、《戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償條例》與《戒嚴時期人民受損權利回復條例》規定，而獲得賠償、補償或回復受損權利的受難者，撤銷有效判決。

◎小一、小二教英語 教長不敢承諾10年內達成

政府宣示推動台灣成為「雙語國家」，教育部提出小一、小二教英語及小學生每周上3節英語課的方案，不過部長葉俊榮今天到立法院進行施政報告，立委要求這些政策10年內上路，但他卻不敢承諾，只表示「態度先行，但執行細節還要研議」。

◎陸稅務總局澄清 台港澳居民不必雙重納稅

大陸推出的「港澳台居住證」9月上路，我陸委會曾示警，一旦申領，即可能成為大陸新版稅法下的稅務居民，相關聯結引發外界關注。大陸財政部稅務總局昨表示，下一步落實新個人所得稅法時，將考慮繼續對包括港澳台在內的境外人士，作出優惠安排。

◎偕愛妻重返巴黎 杜德偉靠雙腿走出真愛

杜德偉（Alex）日前受邀飛往法國參加巴黎時裝週，因要趕回香港開演唱會，他此行與愛妻一同飛往巴黎，兩人雖僅停留3天，仍把握機會再訪結婚時一同在當地度假的景點。他當年和老婆全程沒使用交通工具，杜德偉笑說：「全靠雙腿走遍巴黎每一個區、每一條街、每一個角落，走出了堅定真愛！」

(中時電子報)

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