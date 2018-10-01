蔡英文不滿意度64.5％ 楊泰順：對民進黨非常不利

2018年10月01日 19:35 中時電子報 丁世傑 、中時 季志翔 、中時

文化大學政治學系教授楊泰順。（圖／中評網）

台灣競爭力論壇今（1）日針對民進黨執政表現發布最新民調，對蔡英文施政表現不滿意者高達64.5%。文化大學政治學系教授楊泰順分析表示，如果選舉結果對民進黨不利，蔡的黨主席位置不保幾乎是肯定的。

台灣競爭力論壇今（1）日公布最新民調，民調結果顯示，有64.5%民眾不滿意總統蔡英文的施政表現，滿意的有31.2%；而對行政院長賴清德的施政表現有47.7％民眾表示不滿意、43.1％表示滿意。

根據《中評網》報導，楊泰順指出，這次民調中，「民進黨支持者」對賴清德的滿意度維持在85%左右，對蔡英文的滿意度只有71%，蔡英文在綠營的滿意度沒有增加，賴清德則有增加。

楊泰順指出，對蔡英文的不滿意度對年底選舉有什麼意義？選民把年底選舉視為民進黨執政信任投票，至少是期中選舉，這對民進黨非常不利。楊泰順舉例，美國一百多場期中選舉中，執政黨獲勝只有兩次，所以選民會以地方選舉投票決定拿來教訓民進黨，這使得對蔡的滿意度對民進黨非常重要。

根據《NOWNEWS》報導，此次民調是由台灣競爭力論壇委託全國公信力民意調查公司，於2018年9月25日27日再度進行「民進黨執政大調查」系列。調查對象是戶籍設在臺閩地區，年滿二十歲以上的合格選民。以訪員電話訪問方式，並加權以與母體比例相符。有效樣本共計1,136份，在95%信心水準下，抽樣誤差約為±2.9％。

(中時電子報)