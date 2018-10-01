蔡英文不滿意度64.5％ 楊泰順：對民進黨非常不利

蔡英文總統1日出席司法院所主辦的「大法官107年度國際學術研討會」，面對媒體詢問她的民調低落一事，她沒有反應只揮了一下手。（季志翔攝）

友善列印
中時電子報
、中時
文化大學政治學系教授楊泰順。（圖／中評網）

台灣競爭力論壇今（1）日針對民進黨執政表現發布最新民調，對蔡英文施政表現不滿意者高達64.5%。文化大學政治學系教授楊泰順分析表示，如果選舉結果對民進黨不利，蔡的黨主席位置不保幾乎是肯定的。

台灣競爭力論壇今（1）日公布最新民調，民調結果顯示，有64.5%民眾不滿意總統蔡英文的施政表現，滿意的有31.2%；而對行政院長賴清德的施政表現有47.7％民眾表示不滿意、43.1％表示滿意。

根據《中評網》報導，楊泰順指出，這次民調中，「民進黨支持者」對賴清德的滿意度維持在85%左右，對蔡英文的滿意度只有71%，蔡英文在綠營的滿意度沒有增加，賴清德則有增加。

楊泰順指出，對蔡英文的不滿意度對年底選舉有什麼意義？選民把年底選舉視為民進黨執政信任投票，至少是期中選舉，這對民進黨非常不利。楊泰順舉例，美國一百多場期中選舉中，執政黨獲勝只有兩次，所以選民會以地方選舉投票決定拿來教訓民進黨，這使得對蔡的滿意度對民進黨非常重要。

根據《NOWNEWS》報導，此次民調是由台灣競爭力論壇委託全國公信力民意調查公司，於2018年9月25日27日再度進行「民進黨執政大調查」系列。調查對象是戶籍設在臺閩地區，年滿二十歲以上的合格選民。以訪員電話訪問方式，並加權以與母體比例相符。有效樣本共計1,136份，在95%信心水準下，抽樣誤差約為±2.9％。

(中時電子報)

台南》遇選舉就變調 米街辦音樂… 颱風來怕被罵？ 吳音寧取消歐洲…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。