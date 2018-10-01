台灣哪些縣市最適合養老？台北市滿意度竟墊底

2018年10月01日 18:32 中時電子報 林郁庭 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

表一、抗老防衰弱縣市總排。（圖/康健雜誌）

《康健雜誌》健康城市大調查進入第19年，最新報告出爐。2018年以「抗老防衰弱」為主題，將全國22縣市分成「六都」、「本島非六都」、「離島」3組，新北市、基隆市和連江縣奪下各組冠軍。3組中，台北市、新竹縣與澎湖縣暫居末座，還要再努力（表一）。

全球對抗高齡危機，除了長照外，更提出｢扭轉衰弱，減少日後失能｣的新觀念。

衰弱不是一種病，是身體功能逐步衰退的症候群，比如你愈來愈常找人幫忙扭開瓶罐上蓋，抱怨「手沒力」？走路愈來愈慢，甚或站一會兒就要找地方坐下？這些日常生活小事，其實正透露「衰弱症（Frailty）」的警訊。

有前瞻眼光的城市治理者，利用公共建設和施政作為，營造活躍老化的環境，將有助於擊退高齡浪潮下的衰弱大危機。國家衛生研究院一項研究指出，台灣65歲以上熟齡族每18人約1人有衰弱症，每10人中高達4人已身處衰弱前期。日本老年醫學權威、櫻美林大學老年學綜合研究所教授鈴木隆雄接受《康健》專訪強調，日本調查發現一旦衰弱，將來失能風險高出近5倍。

因此，2018《康健》健康城市大調查，參考世界衛生組織（WHO）、多個典範城市的測量方式，訂出一系列抗老防衰弱指標，為22縣市把脈。

調查結果：兩大面向，揭曉各縣市防衰弱成果

2018年《康健》城市調查，第一個面向是檢驗各縣市有沒有滿足居民抗老防衰弱的基本需求，包括空氣品質、鋪設人行道、提供免費成人健檢、公費流感疫苗等6項指標。

第二面向是每個縣市在做好基本需求後，是否有再加碼提供更多的抗衰弱措施，涵括公園綠地面積、人行道無障礙空間、癌症篩檢比率等9項指標，其中3項是調查全台1萬4千多位民眾的主觀感受，包含對居住地縣市首長的政策滿意度？能不能安心變老？兩個面向總成績揭曉，新北市、基隆市和連江縣，分別奪下「六都」、「本島非六都」、「離島」各組冠軍，表示在基本需要及加碼服務面向，都取得好成績。

進一步分析，針對第一面向｢抗老防衰弱的基本需求最完善｣，六都前3名分別是台中市、桃園市及新北市。

台中市有鋪設人行道的道路長度最長，免費成人健檢、流感疫苗接種等指標也表現不錯。令人跌破眼鏡的是六都中台北市墊底，雖然空氣品質不錯、道路交通最安全，但免費成人健檢比率和打公費疫苗比率最低，拉低整體分數。至於本島非六都縣市，則是由基隆市、嘉義市摘下第1、2名。基隆市的強項在空氣品質、交通事故率等環境指標；嘉義市則在健檢、疫苗等公共衛生指標取得第一，各有勝場。

不過，陽明大學環境與職業衛生研究所教授、台灣健康城市聯盟祕書長郭憲文提醒，解讀數據要小心，「比如，台北市成人健檢率偏低很可能不是官方不夠用力，而是醫院診所密度高，看醫生方便，上醫院時或許順便就做了健檢；許多公司行號定時安排員工健檢，用不到政府資源。」從數字看來，的確資源較豐富的六都，健檢率反而低於非六都縣市。

在第二面向｢縣市加碼的防衰弱措施｣上，六都中則由新北市摘冠，桃園市第2

。在大部分指標項目，都奪得好成績。特別亮眼的是，兩市市民對地方首長的政策滿意度分別是六都第2、第1，顯示施政有打進民眾心坎；第3名的高雄和台南則在人行道無障礙環境拿下高分。

反觀台北市、台中市在六都中分居倒數兩名，落後的原因卻不同。台北市癌篩率較低、因高度都市化只有少少的公園綠地，是低分主因。但是有高達78.6％市民有空會出門，是六都之冠，可能跟公共運輸市佔率是全國唯一破40％的縣市有關。台中市則是公共運輸市佔率15％、癌篩率六都最低。兩市市民都對政策信心不足，

覺得對老後生活不大放心，因此整體成績不佳。

令人訝異的是，若詢問居民對預防失智失能政策的感受與對老年生活是否安心，六都反而輸給不少非六都縣市。和一般資源豐沛印象落差最大的是台北市，市民在「你對市長鼓勵運動、健檢、提供共餐或健康講座等預防失智、失能政策滿不滿意？」和「台北市的預防失智、失能政策是否讓您對老年生活比較安心？」兩項民調裡滿意比率都落後，擺在全國來看，分佔第18和22名（表二、表三）。

郭憲文對於都會區普遍民調不佳提出一種可能解釋：「對健康懂愈多、資源愈多，居民愈容易對現況不滿，期望還可以更好。」若然如此，縣市政府恐怕需更用心跟居民溝通，傳達施政理念。

【2018年康健雜誌縣市民意調查說明】

本項調查進行時間為2018年7月6日至8月14日，調查對象為居住在台閩地區年滿20歲以上之居民。總成功樣本數為14,834位。調查方法是以台閩地區為調查母體進行分層隨機抽樣電話調查，為符合縣市代表性，各縣市需完訪樣本數依縣市人口數，從550至1,007個。

今年同時針對六都居民進行手機訪問，每縣市成功訪問200人。以邏輯斯迴歸模型（Logistic Regression Model）控制性別、年齡、教育程度，室內電話及手機電話樣本在縣市長整體施政滿意度正負評價上無顯著差異，故統計數據以合併樣本後的為準。

當信心水準在95%時，每個縣市的抽樣誤差為正負3.1至4.2個百分點（連江縣訪問200人，抽樣誤差為正負6.9個百分點），台閩地區的抽樣誤差為正負0.8個百分點。所有資料依性別、年齡及教育程度進行統計代表性檢定與加權處理。

(中時電子報)