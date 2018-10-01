七股科技工業區明年初啟動開發 創造近萬工作機會

2018年10月01日 18:41 中時 莊曜聰

經過10年時間，歷經環評、農地變更等相關會議審查，七股科技工業區開發計畫在日前取得內政部區域計畫委員會同意，將進行後續動作，除向台糖價購土地外，也向經濟部申請核編工業區，明年初將甄選受託開發商，啟動開發計畫，期望帶動沿海地區發展。

七股科技工業區計畫面積近142公頃，位於台17線以東、七股溪及樹農溪道以南一帶、土壤鹽分重，多種植甘蔗、海茄苳，大部分屬於台糖公司所有，台南市政府為取則用地，9月起也與台糖洽談，協議價購土地。

南市經發局指出，七股科技工業區約有77.5公頃土地供廠商設廠，引進產業將以低汙染、低耗能及低耗水的綠能、南科中下游支援產業及地方特色產業為主，其他63.85公頃則為公共設施用地，開發案可提供平價且優質投資環境，對整合產業空間發展布局，以及解決沿海地區產業用地不足，提供在地民眾工作機會將有極大助益。

經發局表示，七股科工區產業用地處分機制採附條件買賣，廠商於核准申購後須完成建廠及工廠登記始能取得土地所有權，可杜絕廠商囤地炒地的情況，讓真正有意願投資的廠商進駐工業區，預期2019年初啟動開發，將可吸引人口回鄉，增進農村就業，預估可創造9,540個工作機會，同步帶動七股周邊地區經濟發展及增加地方公共設施環境品質。

(中時 )