7旬阿公養兔鼓勵孫子 還拿牠們當畫畫模特兒

2018年10月02日 07:30 中時 沈揮勝

沈盟盛極具繪畫天賦，無師自通，畫作栩栩如生；他養的兔子，也變成描繪對象。（沈揮勝攝）

沈盟盛幫孫養兔子，每隔幾天就得上山割草、採葛藤給兔寶寶們當食物。（沈揮勝攝）

兔群中，也有幾隻天竺鼠。（沈揮勝攝）

兔子吃牧草、藤蔓，有時也吃甘藷。（沈揮勝攝）

去年七月赴杭州迎請西湖老玉皇宮千年月老延靈日月潭、八月獲選南投縣全縣模範父親的日月潭文武廟董事沈盟盛，在魚池鄉「司馬按庄」老宅一隅，飼養大群白兔已逾15年。他回憶，當年純為鼓勵孫子而豢養，現在則是怡情養性、還可當畫畫模特兒。

沈盟盛為前國立台灣體育運動大學副校長沈易利的父親。921地震過後幾年，就讀台中市省三國小五年級的沈易利兒子沈暐程，玩抽牌遊戲抽中1隻手掌大的白色「迷你兔」，因好奇、喜愛進而沉迷，上學常帶到學校，在課桌下把玩逗弄、影響功課。

同校當老師的媽媽金蕙蓉看了搖頭，建議他帶回鄉下找阿公「寄養」。沈盟盛認為，愛兔子不是壞事，但若拖累課業，那還是別讓他耽溺沉迷比較好。於是與孫子條件交換：只要認真讀書，會幫忙照顧得很好；但若功課明顯退步，就得把兔子送走。

半年過去了，白兔長得像家貓一樣大，沈暐程驚覺「迷你兔」是唬人的。他問阿公獲悉是隻母兔，於是又從台中帶回1隻公兔。幾年下來，兔群越養越多，曾經達到80隻，沈暐程還跟阿公說，希望能突破百隻。

但他似乎不知沈盟盛為滿足這幾十隻兔群的胃腸，必需每兩、三天就上山割牧草、採葛藤，相當辛苦。

去年底，沈盟盛前往信義鄉，探視同富國小任教的女兒沈寶華，並在山上住了幾天。返家時發現兔籠被打開，裡面只剩5、6隻，心中雖不捨，卻無可奈何；但因數量變少，工作負擔也隨之減輕。「再幾天就80歲了，已經成年的孫子很懂事、理解。」

沈盟盛對藝術具高度天賦，雖沒受過正規教育，但從小「筆拿起來就能畫」。他畫虎、畫龍，兔子成了現成模特兒。年輕時曾在職業歌仔戲團以男性擔綱小生的沈盟盛說，藉著兔子柔美特質，磨練不同筆調色彩，對美學感受，有著全新體驗。

(中時 )