加拿大同意軍人留鬍子 引起美軍討論

2018年10月01日 18:43 中時電子報 江飛宇

加拿大軍方現在同意軍人可以留鬍子，當然還是有一定的限度，「長度不得超過2公分，位置只限面部，必須遠離頸部和顴骨」，這樣的新政策影響到美軍，也開始討論軍人可否留鬍子的問題。

「我們很強」(we are the mighty)報導，鬍子頗能展現男子漢的強剛氣息，所以多數西方國家的軍隊同意蓄鬍，包括英國、德國、法國、義大利、西班牙、比利時、荷蘭等，不過美軍則是不開放，在北約當中，只有美國和土耳其是明令作戰部隊不得蓄鬍。

美軍之所以禁蓄鬍的原因在於防毒面具，要是臉上有鬍子，面具與臉部就可能無法貼緊。在第一次世界大戰和第二次世界大戰中，這種政策絕對有意義。因為當時化學武器被廣泛用於戰場。

近代，區域戰役出現化學武器的情況還是時有所聞，伊拉克的薩達姆．海珊在1987年就曾使用神經毒氣對抗伊朗部隊和庫德軍。2013年在敘利亞內戰期間，也有使用沙林毒氣的事件。此外許多恐怖組織(包括IS集團、奧姆真理教、蓋達組織)，也都具有化學武器。

然而美軍在近20年來，都沒有帶著防毒面具巡邏，因為幾乎沒遇過毒氣環境。因此除非任務需要，否則多數時候，防毒面具都留在營帳裡。

但即使最壞的情況發生，加拿大軍方也開發了一種罩主整個臉部和下巴的防毒面具，也就是，即使士氣留有鬍鬚，也不會影響氣密。另一種說法是，即使在沒有這樣的面具，只要在鬍鬚上塗上一堆凡士林，也可以保持面具的氣密性(有此一說，是否有效待考證)。

美軍大兵認為，留鬍子除了表現男子漢氣概，在多數戰區與當地人互動時，有鬍子也比較親切。(圖/美國陸軍)

即使防毒面具的問題解決，支持蓄鬍與反對蓄鬍仍然壁壘分明，比如美軍參謀長聯席會議主席的高級顧問約翰．特羅塞爾少校(John Troxell)就反對蓄鬍，他的理由是「這將鬆動軍隊的紀律標準」，但是第一線作戰部隊的丹．戴利中士(Dan Dailey)就贊成蓄鬚，而且多數的軍人都是類似的立場，希望能夠放寛面部儀容與鬍鬚的標準。

(中時電子報)