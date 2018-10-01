沒做到這三樣 別說你懂食安! 賣場專家揭密：廚房後場與料理流程才是關鍵 小細節看穿食安防護等級

2018年10月01日 18:38 中時電子報 綜合報導

食安意識抬頭，民眾在賣場挑選生鮮或熟食時總免不了小心翼翼的打量食材以確保食得安心。但你可知道，在賣場選購生鮮熟食時，除了檢查食材新鮮度、與溯源履歷標章之外，其實廚房後場管理與料理流程等小細節，才是觀察商家食安防護程度的關鍵 !今天的特別報導，將獨家揭密量販龍頭家樂福打造賣場五星級食安防線的小撇步。

抹布、手套、擦手紙竟是檢驗賣場食安完善度的重大指標?!

賣場龍頭靠這三樣廚房後場細節 打造五星級食安防線

看準愈來愈多民眾習慣到賣場採買生鮮熟食的龐大商機，國內量販店龍頭家樂福除了在食材部分徹底落實法國總公司的嚴密溯源把關機制之外，針對一般民眾不易看見的廚房後場清潔、食材準備及料理過程也參考國際標準，導入符合HACCP國際食品安全認證標準的清潔耗材用品，確保賣場人員在進行生熟食產品製作、分裝、處理的過程中，不會因為潛藏於手套、或抹布等清潔用品中有害物質接觸污染，造成食安風險，以最高標準為食安把關。

家樂福公共事務服務部張君鴻經理首度揭密分享家樂福打造賣場五星級食安防護的三個小細節，教消費者透過賣場環境觀察，一秒分辨食安防護用心程度!

家樂福公關經理張君鴻(左圖)強調為了打造食在安心的環境，在外場飲食區，也貼心提供洗手台與洗手乳擦手紙供民眾使用，並選擇專業清潔耗材幫助落實手部清潔措施。/圖片來源：王蘇誠 攝影

傳統抹布恐是細菌大本營?

防線一、避免細菌、黴菌危機 廚房後場專用拋棄式擦拭布取代傳統抹布

賣場生鮮清理與熟食製作，避免交叉污染是首要任務！根據調查，餐飲業者傳統愛用的棉質抹布，在清潔標準步驟較難統一界定管理的情況下，細菌滋生量遠比快乾拋棄式廚房專用擦拭布高出近20倍。對此，家樂福特別選擇通過HACCP國際認證、廚房專用拋棄式擦拭布清潔後場料理台與刀具，把細菌滋生與交叉污染風險降到最低。另外處理生鮮肉品時，也會以通過HACCP認證的拋棄式廚房專用擦拭布取代一般紙巾與傳統抹布吸水，避免紙巾粉屑或生菌數較高的抹布為食材間接「加料」。

家樂福在生熟食製作、分裝過程中，選擇通過HACCP國際食品安全認證標準、拋棄式廚房專用擦拭布清潔料理台與刀具，把細菌滋生與交叉污染的風險降到最低。/圖片來源：王蘇誠 攝影

料理手套百百種 食安把關功效差不多?

防線二、杜絕有害物質溶出殘留 藍色食品級認證丁晴手套一夫當關

市面上手套材質眾多， PVC手套一旦碰觸溫度達60-70度以上物品便會溶出塑化劑，在日本已被禁用於食品服務中；習慣添加滑石粉末止滑的乳膠手套，若在料理過程中不慎掉入食材內，恐提高過敏、發炎機率。為此，家樂福除嚴格要求後場員工在接觸食材時皆需配戴手套之外，亦由總公司嚴格篩選無另外添加粉末、通過HACCP國際認證、可直接接觸食材的丁晴材質手套，貼心的藍色設計，提升辨識度，可有效避免人員在處理食材時不慎切下部分掉入，大大提升食安防護標準。

擦手紙比洗手乳更關鍵?

防線三、洗手細節不放過 擦手紙品質也挑剔

研究指出，洗手後未徹底擦乾，手上殘留細菌量可能比原來增加84%之多！為避免廚房後台人員落入「洗完手更髒」的情況，家樂福特別挑選符合HACCP國際認證、具特殊鎖水技術的拋棄式擦手紙，確保賣場人員在洗手後能迅速徹底擦乾雙手，強化強韌度的設計，讓賣場人員即使手濕抽取也不易破，且可避免手上沾有殘屑並在後續料理過程中造成間接食材汙染。

金百利克拉克商用消費事業處北亞區行銷副總監呂淑棻指出，期望透過引進完整藍色系列清潔耗材用品，協助客戶做好食安把關。/圖片來源：王蘇誠 攝影

賣場「新食安」標準 打造五星級食安防線

長期與家樂福配合、提供完整廚房後場清潔管理解決方案的金百利克拉克商用消費事業處北亞區行銷副總監呂淑棻指出『我們欣見賣場龍頭帶頭採用符合國際食品安全認證標準的清潔耗材，為食安把關。金百利致力提升餐飲業食安防護標準，多年前即率先引進一系列完整的藍色清潔耗材用品，包括手套、拋棄式擦拭布等，主要是天然食材中鮮少有藍色，因此藍色耗材能提升識別度，有效降低食物處理過程中因耗材掉落帶來的食物污染。此外我們的產品皆通過HACCP國際認證，能為客戶做好食安把關。』

呂淑棻強調，金百利從使用者需求出發，希望維護食安同時也兼顧使用者的工作效率，例如深獲客戶信賴的Airflex*擦手紙，獨特的造紙技術運用更少的纖維但有更好的吸水力，有別於一般擦手紙需要使用2 張以上來乾手，Airflex*擦手紙一張就夠，讓使用者做完手部清潔後能更快的回到工作崗位。

家樂福公共事務服務部張君鴻經理也強調，透過持續在食安的每個重要環節把關，包括食材溯源、強化後場人員專業教育訓練與慎選通過國際認證的專業清潔耗材，家樂福期許能為民眾打造食在安心的環境。

(中時電子報)