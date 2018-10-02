《屏東》恆春鎮長參選人張榮志超積極 拍CF又發表4大政見

2018年10月02日 07:11 中時 謝佳潾

恆春鎮長參選人張榮志，自登記後「戰鬥力」百分百，積極度更是有目共睹，繼拍CF短片介紹恆春之美外，1日更針對福利、建設、觀光、解決問題等4大方向發表政見，他強調，恆春人的福利不僅會越來越好，還會真正落實在居民身上。

張榮志說，他的福利政見就是，除維持現有福利外，還要向上級爭取預算加碼，並落實三軍聯訓基地與台電核三廠的回饋金，真正照顧居民；而建設面則是配合中央政府從楓港到恆春輕軌鐵路、打通台26線完成環島公路。

此外，他還強調，從保力到恆春三角公園的公路兩旁，必須種植植物，藉以綠美化恆春入口意象，同時，還要開闢10米道路的「落日大道」，以此兼具觀光與逃生功能。

至於觀光方面，他提出要定期舉辦「墾丁落山風觀光季」，形塑夏天戲水、冬天吹風，一年四季無冷場的觀光熱潮。他還說，要結合石牌公園與附近廟宇成立「宗教文化休閒園區」，並在關山興建「天空步道」等，藉此提高恆春的觀光賣點。而針對墾丁的低潮，他將邀集民宿、飯店業者開會，找到問題癥結點及解決之道。

他說，近日有人在網上質疑他當議員10逾年來，似乎未建設過恆春，這是「抹黑」，因光是近期就投入近千萬在道路修繕及學校課桌椅上，他強調，他在中央、地方都有數十年的工作經驗，他知道該如何做才能讓恆春更好。

(中時 )