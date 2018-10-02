瑞典式按摩國際證照 大葉大學學生通過率百分百

大葉大學藥保系邀請盧智香（右）老師指導學生瑞典式按摩技巧。（鐘武達攝）

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大葉大學藥用植物與保健學系開辦有美容護膚及精油芳療課程，邀請盧智香等專業講師授課並輔導報考「瑞典式按摩國際證照」，14名學生報考不負眾望全數通過檢定，更也等於取得澳洲工作證。

盧智香指出，瑞典式按摩源於19世紀初，是大眾接受度很高的徒手按摩技術，搭配精油按摩有助於放鬆肌肉組織、釋放壓力及疼痛、加強血液循環，促進新陳代謝。因是屬於輕觸式按摩，適用於幼童、老人，也能應用在銀髮照護上。

她說，澳洲皇家RAFA芳療協會舉辦的瑞典式按摩國際認證考試，包含學科與術科，是結合理論與實務操作的證照檢定，學生取得證照也等於取得澳洲工作證，可到澳洲打工遊學。

藥保系主任張淑微表示，證照是個人就業競爭力的最佳佐證，擁有證照也是創業的基礎。系上邀請業界經驗豐富的盧智香開設「美容護膚實務」、「基底油概論」等系列課程，同時輔導報考相關證照。

張淑微說，學生吳馨萍先後已經考取澳洲RAFA皇家初階國際芳療師證照、乙級美容技術士證，未來不論是自己開工作室或是求職，肯定都具備有優勢。

另外，通過檢定的洪嘉君、孫雯慧也說，以後想投入美容產業工作，因此選修相關課程並報考證照，她們也相當期待考取證照可以幫自己的就業加分。

(中時 )

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