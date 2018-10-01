性侵醜聞致諾貝爾文學獎停頒 法裔名攝影師獲刑2年

瑞典文化界名攝影師尚克勞德．阿爾諾因性侵案指控，在今年諾貝爾獎頒獎周開始首日遭法院判刑2年。他的性侵案件曾震驚瑞典，並導致瑞典皇家學院決定停頒今年的諾貝爾文學獎。圖為阿爾諾兩周前到法院應訊。（圖／美聯社）

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中時電子報

就在2018年諾貝爾獎頒獎周開鑼首日，導致本屆諾貝爾文學獎停頒的法國裔攝影師、也是瑞典皇家學院女院士福洛斯藤森(Katarina Frostenson)的丈夫阿爾諾（Jean-Claude Arnault）則因性侵指控，遭當地法院判刑2年。

據《紐約時報》報導，這件發生在2011年的性侵案讓瑞典文化界重量級人士阿爾諾被法院判刑後，阿爾諾仍舊否認指控，他的律師亦表明將要提出上訴。在瑞典的性侵案件中，2年徒刑算是最低刑期。

72歲的阿爾諾的妻子是瑞典皇家學院院士，而性侵醜聞則嚴重損害該學院的聲譽，並成為輿論熱議的焦點，甚至還引發學院內的權力鬥爭檯面化。有7名皇家學院的院士因而辭職表示抗議，導致皇家學院決定今年諾貝爾文學獎停頒一年，這也是諾貝爾文學獎將近70年來首次停頒。

去年11月，《瑞典日報》報導了18名婦女指控阿爾諾性侵或性騷擾，犯案時間長達20年。今年6月，檢察官起訴指控阿爾諾於2011年對一名婦女犯下兩起性侵案。媒體甚至也傳出，瑞典女王儲維多利亞公主曾在2006年諾貝爾文學獎頒獎晚宴上，遭到阿爾諾伸出鹹豬手襲擊。

《紐約時報》說，瑞典皇家學院從1901年開始頒發諾貝爾文學獎，在決定今年停頒學獎之後不久，公開宣佈明年的文學獎將會選出兩名得主。

(中時電子報)

文章來源：Man Convicted of Rape in Scandal that Derailed Nobel Literature Prize

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