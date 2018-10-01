慧眼識英雄！諾貝爾醫學獎 是4年前首屆唐獎得主

2018年10月01日 19:00 旺報 簡立欣

慧眼識英雄！2018年諾貝爾獎1日揭開序幕，醫學獎得主率先揭曉，由美國免疫學家艾利森（James P. Allison）和日本免疫學家本庶佑（Tasuku Honjo）獲得殊榮，兩人同時是第1屆唐獎生醫獎得主，唐獎基金會開心表示兩位科學家實至名歸榮獲殊榮，已於第一時間致意恭賀。

2014年首屆唐獎生醫獎揭曉，艾利森和本庶佑因為分別發現CTLA-4與PD-1為免疫抑制因子，為癌症療法帶來重大性突破，促使大家在免疫治療法上尋求新的契機而獲獎。唐獎基金會讚揚兩人的原創性研究對於重要疾病的預防、診斷及治療有明確的影響，有助於增進人類健康，帶領人類進入醫藥新紀元。

唐獎基金會1日表示，曾勇闖各地頂尖科學研究中心的艾利森，花了30多年研發免疫療法抗癌藥物，最終落腳美國德州大學安德森癌症中心，擔任免疫治療研究平台執行主任。能在寂寞的科學路上堅持下去，艾利森說：「我真的很想要比別人先知道、先發現。我喜歡當第一個『我弄懂了』的人。」

艾利森也是1995年率先發現CTLA-4是T細胞抑制性受體的兩位科學家之一，證明CTLA-4的抗體可以阻斷T細胞抑制性訊息，而達成活化T細胞殺死癌細胞的活性，並且於1996年以動物實驗證明該抗體可以排除小鼠體內數種腫瘤。爾後更藉由其單株抗體藥物成功被研發，及臨床試驗證明對末期轉移性黑色素瘤患者有顯著治療效果，2011年經美國食品藥物管理局（FDA）核准上市，現已成為黑色素瘤的標準療法。

京都大學大學院醫學研究科免疫基因醫學講座的客員教授本庶佑，被視為「日本最接近諾貝爾獎人選」，兒時夢想成為天文學家，長大想當律師與外交官，最後一腳踏入生物醫學領域。他與團隊1992年發現PD-1，並證明PD-1是T細胞上的抑制性受體，進一步研發出來的抗癌藥物於2014年在日本與美國通過上市。本庶 佑不但是開創日本基因研究的先驅，更成為改寫醫學未來的科學家，是開創21世紀免疫醫學的關鍵人物之一。

唐獎2014年表彰艾利森發現CTLA-4抗體，及本庶佑研究的PD-1抗體，兩種藥物混合運用顯出更好的治療效果，初步的黑色瘤臨床試驗報告顯示，2/3的病患瘤縮小，兩年存活率可高達90%，為癌症免疫治療帶來革命性的重大突破。基金會表示，兩人是21世紀癌症治療的重要突破者，讓許多難以治療的疾病曙光乍現，為癌症免疫治療帶來革命性的重大突破。

(旺報 )