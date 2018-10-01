韓國瑜怒了！ 考慮對抹黑造謠者提出告訴

面對民進黨鋪天蓋地的強攻，韓國瑜面露慍色說，慎重思考提出法律訴訟。（李義攝）

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面對民進黨鋪天蓋地的強攻，韓國瑜慎重思考提出法律訴訟。（李義攝）

針對民進黨立委與網路的抨擊，國民黨市長參選人韓國瑜1日回應「令人想吐」，民進黨傾全國全黨之力攻宛如八國聯軍，印證選情不僅是五五波了，已經領先陳其邁了；他面露慍色說，考慮對抹黑造謠者提出告訴。

韓國瑜表示，太平島石油開採計畫需要行政院通過，還需要跟南海周邊的國家協商，重點是高雄市政府不能花一毛錢，因為負債3千億，他滿腦子都想著賺錢還債，當選市長會顧及市府面子與市民尊嚴努力還債。

當立委時曾帶黑道小弟到警察局投案往事，韓國瑜解釋，25年前警察辦案不像現在科學辦案，投案都很怕被打，身為民代，受選民請託請警察依法行政不要打人，就是事情全貌，後續的事情就由警察查清楚。

韓國瑜感慨，權比山高、錢比海深的民進黨傾全黨之力要把我打成黑道、流氓、菜蟲，甚至是色情狂，「全台灣最壞的人就是韓國瑜」，而「全台灣最好的人就是陳其邁」，為何不把思考放在如何給人民過好日子。

韓國瑜說，現在民進黨傾全黨的力氣對付他一個人，真的是很可憐，「我現在看到民進黨的抹黑手法，就想到女人懷孕的時候，很想吐！」他相信台灣人民的眼睛是雪亮的，已經無法接受民進黨這種方式的抹黑選舉，因為大多數民眾的存摺已經沒有錢了，大家只想拚經濟，過好日子，而不是滿腦子充滿政治。

針對民進黨及其側翼、網軍一系列的抹黑，韓國瑜說，他正慎重思考要不要提出告訴，抹黑很容易，以往民進黨選舉靠著抹黑嘗到太多甜頭，這些抹黑的人可能不知道，這已經觸犯法律，意圖使人不當選，最多可判7年以下有期徒刑。

他也反唇譏諷民進黨，如果陳其邁的民調真的領先15％20％，陳就去渡假好了，輕鬆的選。眼前八國聯軍式的攻擊，是否已印證了選情五五波，甚至是韓國瑜已領先陳其邁了。

他還再度向民進黨喊話，打一場乾淨的選舉，因為台灣選民很聰明眼睛也雪亮，進步到2.0版了。

(中時 )

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