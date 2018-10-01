可負擔住宅！內政部政務次長花敬群：租屋也是居住消費選擇

2018年10月01日 19:04 中時 盧金足

內政部政務次長花敬群（右）1日強調，居住發展新觀念，其實租房子也是一個很好的選擇。（盧金足攝）

龍寶建設董事長張麗莉提請世界不動產聯盟台灣分會響應「世界人居日」，獲台中市政府及逢甲大學全力協助，1日舉辦「可負擔住宅」論壇。（盧金足攝）

買不起房，不必望屋興嘆！內政部政務次長花敬群1日出席「可負擔住宅論壇」表示，政府提出住宅政策2.0概念，興建出售或包租代管的社會住宅，民間發展租屋服務系統，讓租房子不只追便宜，而是正常安定，充份服務居住消費選擇，讓不想買房子或買不起房子的人，享有合理品質好的居住環境。

龍寶建設董事長張麗莉提請世界不動產聯盟台灣分會響應「世界人居日」，獲台中市政府及逢甲大學全力協助，1日舉辦「可負擔住宅」論壇，邀集產、官、學、專業菁英提出分享論述，得以台灣名義彙整於聯合國的記載上呈現，「也算是我們為台灣發聲的努力了！」

花敬群強調，可負擔的住宅不一定要買，也可以租，不一定要由政府來興建，民間開發商也可興建平價的可負擔住宅，政府對可負擔住宅，從過去住宅補貼、租金補貼，近年轉向社會住宅與租屋市場，包租代管等領域。

「居住發展新觀念，其實租房子也是一個很好的選擇！」花敬群說，政府協助民眾除在租金負擔降低，進一步提升到居住與租約的安定，服務品質快速，政府有很多配套政策，產業界也有很多力量形成。

花敬群強調，住宅政策2.0版，未來1、2年看到政府興建的社會住宅，包租代管的社會住宅，或民間發展租屋服務的系統，歡迎開發商興建可負擔住宅。

但民間的空屋、餘屋也可來參加社會住宅或租屋平台，獲得充分租稅優惠，「讓你的資產活化又可以做好事」，賺錢多贏的住宅政策，正在建構系統。

世界不動產聯盟開發商理事會主席及台灣分會副理事長張麗莉表示，社會住宅不必因為是政府興建，還被貼上國宅標韱，而且因為住房的融資，可提供無家可歸者、短暫移民及自然災害受難者等能擁有的庇護所，分享共好的友善環境。

出席「可負擔住宅論壇」的包括台中市府住宅發展工程處長許由興、大台中不動產開發商業同業公會理事長紀吉川、國內外知名建築師戴育澤、謝英俊、新業建設董事長卓勝隆等建築相關專業人士，深入探討居住正義、反思「適足住房權」。

(中時 )