唐獎得主艾利森及本庶佑 獲今年諾貝爾生醫獎

2018年10月01日 19:03 中時 林志成

今年諾貝爾生醫獎得主揭曉，由唐獎2014年生技醫藥獎得主詹姆斯．艾利森（James P. Allison）和本庶佑（Tasuku Honjo）共同榮獲，表彰他們對癌症療法的貢獻。唐獎教育基金會表示，這2人獲諾貝爾獎實至名歸，已第一時間致意恭賀。

唐獎教育基金會表示，曾勇闖各地頂尖科學研究中心的艾利森，花了30多年研發免疫療法抗癌藥物，最終落腳美國德州大學安德森癌症中心，擔任免疫治療研究平台執行主任。

「我真的很想要比別人先知道、先發現，我喜歡當第一個『我弄懂了！』的人。」艾利森秉持這股精神，在寂寞的科學路上堅持下去。同時，他也是1995年率先發現CTLA-4是T細胞抑制性受體的兩位科學家之一，證明CTLA-4的抗體可以阻斷T細胞抑制性訊息，而達成活化T細胞殺死癌細胞的活性，並且於1996年以動物實驗證明該抗體可以排除小鼠體內數種腫瘤。

爾後艾利森更藉由其單株抗體藥物成功被研發，及臨床試驗證明對末期轉移性黑色素瘤患者有顯著治療效果，於2011年經美國食品藥物管理局 (FDA) 核准上市，現已成為黑色素瘤的標準療法。

京都大學大學院醫學研究科免疫基因醫學講座之客員教授本庶佑，兒時夢想成為天文學家，長大想當律師與外交官，最後一腳踏入生物醫學領域。

本庶佑與團隊於1992年發現PD-1，並證明PD-1為T細胞上的抑制性受體，進一步研發出來的抗癌藥物於2014年在日本與美國通過上市。本庶 佑不但是開創日本基因研究的先驅，更成為改寫醫學未來的科學家，是開創21世紀免疫醫學的關鍵人物之一。

唐獎教育基金表示，艾利森的貢獻在於發現CTLA-4抗體，本庶佑研究的PD-1抗體則是對免疫療法的另一個重要關鍵，而兩種藥物的混合運用顯出更好的治療效果，初步的黑色瘤臨床試驗報告顯示，三分之二的病人瘤縮小，兩年存活率可高達90％，為癌症免疫治療帶來革命性的重大突破。

(中時 )