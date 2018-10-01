哈孝遠忍痛風主持《食尚玩家》 方志友想搶飯碗！

2018年10月01日 18:58 中時 林淑娟

《食尚玩家》哈孝遠、方志友、舒子晨。（TVBS提供）

哈孝遠太胖，褲子竟能穿下方志友、舒子晨兩個人。（TVBS）

TVBS歡樂台《食尚玩家》主持人哈孝遠和舒子晨與來賓方志友這次要介紹讓人肥死也要吃的療癒系美食。不過節目一開始就殘忍公開哈孝遠未接美食主持棒前的纖瘦照片，男主角只能自嘲「這就是人類的進化史。」沒想到心直口快的方志友竟然說：「那我覺得你不能再主持了！」連舒子晨也振振有詞說：「她是為了你的健康著想。」讓哈孝遠對著方志友苦笑：「你今天第一天來就要搶我的主持棒。」

這次主持對哈孝遠的體能帶來極大考驗，原來為了讓他先消耗些熱量，哈孝遠必須在進入每個店家之前，先完成指定特訓才能開吃，但從一開始的仰臥起坐，他就腿部抽筋，出師不利。而跳舞關卡，則搞得汗流雨下，甚至累到蹲在路邊，不過人高馬大的他跳起舞來自帶喜感，讓負責教舞的舒子晨瞬間笑翻。

飽受痛風之苦的哈孝遠，更沒想到製作單位竟然殘忍地安排了波士頓龍蝦海鮮麻辣鍋，讓他只能眼睜睜看著舒子晨和方志友大快朵頤，自己卻只能在一旁乾瞪眼，這有如酷刑一般的虐待讓哈孝遠不斷求饒說：「拜託讓我吃一口就好，我媽都沒對我這麼嚴厲啦。」只見兩位女主持人安慰著說：「沾醬有海膽龍蝦膏你不能吃啦！我們只能代你品嘗了，你吃肉就好。」

方志友貪吃本性在這次外景中顯露無遺，就算下了鏡頭也還在吃，吃到製作單位還要再幫忙加點，才能填飽她的胃。甚至在好幾家餐廳，方志友完全忘記自己還在錄影中，默默吃到一旁的哈孝遠忍不住提醒她還在主持。而當大家介紹到搭配起司乳酪醬的炸雞時，更讓方志友直呼好吃到太過分，榮登她心中第一名炸雞，沒想到這時竟被哈孝遠丟出一道陷阱題「有老公(楊銘威)店裡的食物好吃嗎？」讓她差點答不下去，只能解釋：「老公餐廳還有許多其他不一樣好吃的美味啦。」這才驚險過關。

總是在節目中大口吃的舒子晨，因為熱愛美食，每次主持心情都超開心，看她吃得津津有味，讓哈孝遠忍不住自評：「我現在知道自己貪吃時長啥樣子了，她可以邊講邊吃，就是不想miss任何一口。讓我都想叫她一聲『哈哥』了。」其實體質偏瘦的舒子晨，若主持《食尚玩家》一整天，收工後會飽到連水都喝不下，不過熱愛運動的她，只要沒工作，都是在健身房或舞蹈教室度過，因此直到現在，還保有不錯的身體線條。

(中時 )