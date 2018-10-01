故宮南院推戶外光雕秀 人氣指數急升

2018年10月01日 19:34 中時 呂妍庭

故宮南院光雕秀

故宮南院推出量身打造的戶外光雕秀，場景如夢似幻。（故宮南院提供）

故宮南院推出量身打造的戶外光雕秀，場景如夢似幻。（故宮南院提供）

故宮南院推出量身打造的戶外光雕秀，場景如夢似幻。（故宮南院提供）

故宮南院人氣下滑，為搶救低迷遊客量，故宮南院邀請重量級團隊打造戶外光雕秀，邀民眾夜晚造訪故宮南院，欣賞如夢似幻的光雕展演，9月26日一推出，上周六故宮南院停車場即出現滿位現象，來客量似乎正在回流，人氣指數急升。

迎接光輝10月，南院邀請承辦2017、2018年國慶光雕展演及101跨年煙火秀導演的「陳怡潔藝術工作室」特別為故宮南院量身打造，細膩呈現故宮南院的建築美學。曾獲台灣金曲獎最佳客語專輯及金鐘獎最佳音效配樂等獲獎無數的柯智豪擔任音樂設計，張惠妹2017《烏托邦2.0慶典世界巡迴演唱會》及「2017世大運影像設計轉播技術顧問」的蔣裕智擔任技術總監，學跨古典音樂及哲學訓練、空間藝術的林昆穎擔任光學設計，5分鐘的動態展演中，聲、光、影與地景完美結合，故宮南院強調，光雕秀如夢似幻，保證不虛此行。

光雕秀登場沒幾天，在專業攝影師取鏡分享同好轉傳分享下，上周六南院停車場滿位，不少民眾看完展覽後特地留下邊品嚐東南亞美食邊賞夕陽，等待6點20分第1場動態光雕秀演出。

南院今同步公布光雕空拍影片，指光雕秀即日起至11月4日止，每周二至周日夜間6點到9點分時登場，遊客中心前廣場還會有東南亞美食攤位輪番設攤，享受浪漫氣氛也能滿足味蕾，絕對要把握機會，夜訪浪漫度破表的故宮南院。

(中時 )