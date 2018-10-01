永信杯》豐原高商晉4強 五連霸更接近

2018年10月01日 19:17 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

第45屆永信杯全國排球錦標賽，高男組豐原高商靠著攻擊手吳國強和黃鷹，以及舉球員陳玠廷靈活穿針引線下，於攻防上頻繳佳作，以25：19、25：20直落二力克東方工商、勇闖4強，朝五連霸接近。

永信杯今天在大甲鐵砧山永信運動公園進進行第三天賽事，國女、高男、國男、五年級男童4強出列；高男組共21隊參加角逐，先分六組進行預賽，取分組前兩名共12隊晉級決賽，尋求五連霸的豐原高商預賽兩戰都是直落二過關，和彰化高中、大成商工、麥寮高中等隊一同晉級12強。

高女組方面，尋求四連霸的東山高中和鶯歌工商、萬能工商、苗栗縣立苑裡高中、枋寮高中、國立新竹女中、屏榮高中和中山工商攜手晉級八強。

國女組在衛冕軍雙十國中缺席下，上屆亞軍雲林建國國中有機會攻佔冠軍，建國國中陣中有三位超過170公分的長腿妹妹謝靖瑩、許晏寧和吳佩茹，其中174公分的許晏寧是中間手，170公分的吳佩茹是大砲手，隊長謝靖瑩是舉球員。

她們三人從雲林北辰國小時就是同學，也代表北辰國小拿過兩次永信杯冠軍，但上國中後最好的名次就是去年的亞軍，目前國三的她們很希望能為學校留下永信杯冠軍杯，再一起到中山工商女排隊繼續打拼。

中山工商姐妹檔呂佳靜(右)和呂玟君。(永信杯提供)

中山工商女排隊則有姐妹檔聯手出擊，姐姐呂佳靜比妹妹呂玟君年長3歲，但是妹妹身高178公分、個子高了姐姐5公分，旁人常常以為呂玟君才是姐姐，姐妹倆出身運動世家，父親是短跑選手，叔叔是三鐵選手，嬸嬸洪淑華曾是亞運桌球國手，耳濡目染下兩人從小就愛運動，呂佳靜練過田徑、壘球及羽球，玟君也打過羽球，但最後兩人均選擇專攻排球。

呂家姐妹同樣在中山工商擔任中間手，誰的球技較好呢？兩人不約而同指著對方，呂玟君說：「姐姐處理球的觀念和經驗比我好。」呂佳靜則說：「妹妹的基本工練得比我紮實。」

(中時電子報)