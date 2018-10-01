雁行專案有成 林口長庚將擴大辦理

2018年10月01日 19:21 中時 葉臻

林口長庚醫院打造北台灣規模最大照護團隊，轉出至地區及基層人次佔全國醫學中心35％，為全國醫學中心第一。（葉臻攝）

林口長庚醫院今年參與健保署北區業務組推出的「雁行專案－社區醫療合作推動計畫」，結合各級醫療機構及照護單位，合作成立長庚雁行醫療照護團隊，照護範圍涵蓋雙北市、宜蘭市及桃竹苗縣市，截至今年9月已與525家醫療機構簽署合作，涵蓋地區醫院46家，基層診所479家，為北台灣規模最大之照護團隊，轉出至地區及基層人次佔全國醫學中心35％，為全國醫學中心第一。

林口長庚醫院今日舉辦雙向轉診成果發表暨分級醫療座談會，宣布擴大健保署雁行計畫將合作範圍，除攜手診所、衛生所及居護所等基層照護機構外，再擴大與北區逾40家社區醫院進行系統垂直整合、佈建更綿密的醫療網絡，提供連續與即時的服務。

林口長庚試辦醫學中心主治醫師支援社區醫院及基層診所的共同照護醫療模式，至9月止共支援桃園、新竹、苗栗及新北等縣市共12家院所、支援診次達每週30診次以上，經由專責主治醫師模式提供醫療服務，逐步建立民眾對雙向轉診之信賴。

根據健保署電子轉診平台統計，今年1月至9月底，經由門診轉入林口長庚醫院的機構數已達1515家、成功轉入人數超過1萬4000人次，由林口長庚醫院轉出的機構數超過800家、轉出人數亦有近1萬6000人次，其中轉出至地區醫院1萬618人次、轉出至基層診所4194人次，林口長庚轉出至地區及基層人次佔全國醫學中心35%，為全國醫學中心第一，以目前第3季轉出至地區及基層7795人次計算，相較第1季雁行計畫推動前成長2.5倍，表現亮眼。

健保署北區業務組組長林阿明表示，雁行專案–社區醫療合作推動計畫中，林口長庚醫院為其中最大的團隊，期待林口長庚醫院之成功範例，成為改變台灣醫療環境領頭羊之最佳典範，林口長庚醫院家醫科主任陳昭源則表示，醫院目前合作46家地區醫院，佔北區地區醫院近8成，未來將擴大與地區醫院合作再造。

(中時 )