不後悔按下重來鍵 大學「脫台者」想離開舒適圈

2018年10月01日 19:29 旺報 簡立欣

高中畢業生紛紛選擇離開台灣，連已經就讀大學的台生也留不住！美國肯恩大學中國校區大一台生蔡葆淇，原本就讀台灣某知名私校公共衛生系，卻因為制度缺陷，選擇轉學並重讀大一；諾丁漢大學中國校區台生謝昀珊則是在台灣中部某國立大學讀了半年之後，選擇轉學，怕待在台灣「溫水煮青蛙」沒有危機感。

蔡葆淇從小就以醫護方向為職志，但當初學測沒考好，她在多方考量之下，決定留在台灣，讀北部某私校公衛系。

問題是台灣的公共衛生師還沒有專業證照考試，相關法案從2014年考試院審核通過之後，現在還躺在行政院，連立法院都還沒進。「老師只叫我們努力念書，像流行病學、生物統計學等，說以後一定會考試、會有這個職位，但現在根本連影子都沒有！」她認為台灣不尊重專業，在台灣讀公衛太沒有動力，大一那一年非常不快樂，決意換換環境，「既然中國這麼大，我要來看看。」

蔡葆淇說，現在中國大陸發展得很好，政治、經濟面已經超過台灣。她用高中成績加上雅思6.5分，成功申請到美國肯恩大學中國校區心理學系，並自願從大一讀起。

「其實在台灣時我就讀過普通心理學、健康心理學，可以抵學分；但這裡是用英語教，教授教法也很靈活，不是照本宣科，所以我想再學一次！」蔡葆淇說，很奇怪的是她在台灣沒方向，來到大陸卻找到方向，決定以後去美國讀博，「這裡的同學都很有理想，我覺得自己有往前進，感覺很好。」來大陸之後，母親朋友已經在念大學的小孩紛紛問她怎麼申請的，每天晚上電話接不完。

謝昀珊是北市華江高中畢業，錄取中興大學外文系，念了半年，就以國際學生的入學管道申請諾丁漢大學中國校區，讀英語言與文學。

「主要刺激我的動機是：台灣太小，我想跳脫舒適圈！」謝昀珊說，台灣很容易溫水煮青蛙，沒有危機感；考量諾丁漢大學中國校區離台灣近，又是全英語環境，她順利申請上之後就從大一開始念，感受不同的上課氣氛。

受訪時謝昀珊才上了3天課，就覺得很不一樣：「其實我認為兩邊學生資質沒有不同，但在台灣，老師要花很多時間引導學生，學生才願意發言；在這裡學生比較主動，不會畏懼表現，可能是環境不同吧。」

謝昀珊說，透過申請過程，讓她更了解自己：「如果就是想離開台灣這個環境去外面看一看，我知道就算我這次沒有申請過關，大學畢業後也會出國！」不後悔重讀大一，她也更珍惜這個重新出發的機會。

(旺報 )