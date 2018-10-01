丁守中：力推都更 都更處升格都更局

2018年10月01日 19:15 中時電子報 綜合報導

選戰日趨白熱化，國民黨台北市長參選人丁守中力推加速北市都市更新、老屋重建和防災減災等政策。他也強調，台北市老舊公寓太多，更新牛步化，因此未來一定要提高單位層級，提供一條鞭服務，同時搭配配套單位來推動都更業務，他也主張，未來要將都發局更新處升格為都更局，提高位階、加速做事。

丁守中也說，他長期關心都更議題，但立委卻一點力都使不到，唯有市長才有足夠的工具落實政策。台北市有這麼多長輩住在老舊公寓裡，連上下樓都難，更別提防災減災的需求，未來一定要加速都市更新，也要讓老人家有電梯坐。

丁守中今天是在接受媒體訪問時作了以上表示。選戰剩不到兩個月，丁守中說，最後階段戰術就要改為全力衝刺，地方基層拜會與各項活動都會上緊發條。

丁守中也表示，他未來當市長，包括防災都更、自辦都更、公辦都更等政策都會全力推動。畢竟台北市有40萬戶老舊公寓，如果發生地震，後果不堪設想。應該由營造業帶起大型都更，市府也該積極推動防災都更。

他也說，柯文哲一年才發203張建照，對比馬郝時期一年發出4000張建照差太多。又例如南港有52公頃大的產業生活特定實驗專區，但柯市府推動計畫時有設立時限；未來他當市長就會改為專區、取消時效，讓南港隨時可以推動都更。

丁守中也說，關於都更，柯文哲做了一些假象，但離落實還差得遠。就拿柯文哲家幾步路的東門市場這麼老舊，天花板都爛了還沒有更新，和四十年前沒兩樣。相較他從立法院服務時期就堅持擴大內需預算需撥出35億元更新傳統市場，這才是真正關心傳統市場活化更新，所以大家不用再期待柯文哲了。

丁守中表示，傳統市場最有人情味，東西新鮮，營業額又大，將來會用最高規格、現代化建築加速老舊傳統市場更新，作為台灣傳統市場發展的典範。他也一定會把位於蛋黃區的東門市場，更新成國際觀光客雲集的地方。

(中時電子報)