靠畫技考上境外大學 高職生：給自己更多機會

2018年10月01日 19:45 旺報 簡立欣

鹹魚翻身！高雄海青工商美工科學生Louis以出色的美術作品和各類比賽成績，加上高職三年級時努力備考雅思，成功申請到諾丁漢大學中國校區建築系。他表示台灣的教育系統對高職生不公平，選擇留學，相信可以給自己更多機會。

Louis的高職同學畢業後都就讀私立科技大學，為何他會走不同的路？他表示，哥哥也是讀諾丁漢大學中國校區建築系，諾丁漢老師看了他的作品覺得很有潛力，告訴他「高職生也可以申請，但是要有英文成績」，於是他花了整個高職三年級的時間準備雅思，最後憑著雅思成績、12幅作品加上多項校外得獎紀錄，成功申請到諾丁漢建築系。

「英式教育的特點就是讓有天賦的學生有機會發揮，不會只看學業成績，」諾丁漢大學中國校區國際招生辦公室港澳台招生主管葛源哲表示，Louis的例子不能叫做破格錄取，而是本於教育理念。

靦腆的Louis說，他覺得台灣的教育系統「有點不對」，對高職生不公平：「像是高中生可以同時選一般大學和科技大學，但是我們高職生只能上科技大學；然後高中生又會把排名前面的國立科技大學名額占掉，高職生如果成績比較後面，讀的學校就會沒有那麼好，學費又很貴。」

Louis坦言自己統測是「隨便考」，如果真的有上的話，大概會上中南部3所門檻很低的科大，他的高職同學也大多是去這3所學校。他選擇來諾丁漢，家人非常支持，「主要是台灣學設計的學生已經夠多，除非特別強，或是讀特別好的學校，或是出國；而我相信來這裡對我來說會有更多機會。」目前班上同學除了陸生、印尼學生，還有非裔學生，對他是全新體驗。

(旺報 )