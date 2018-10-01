批中選會荒腔走板 丁守中：東廠二世忘了自己是公僕

2018年10月01日 19:16 中時電子報 綜合報導

中選會質疑國民黨提案反空汙公投繳出49萬7千人連署，只有31萬4千份合格，並稱後續可能告發偽造文書。不過國民黨台北市長參選人丁守中批評，中選會近來荒腔走板，自居公投的上位機關、指導機關，使盡手段，就是要當執政黨打手，把民進黨深所畏懼的民意與空汙公投關在鳥籠裡。絲毫沒有人民公僕的自覺，似乎已成為東廠二世。

他也批評，中選會之所以態度蠻橫，是因為民進黨很清楚，反核神主牌已經被人民看破，深澳電廠帶來對健康的嚴重威脅更讓民眾無法接受。因此寧可被看穿是要打壓、干擾，也非把民意扼殺在襁褓之中不可。

丁守中今天在臉書PO文做了以上表示。他強調，中選會與其逾越職權談一些是不是偽造、有沒有陰謀論這些泛政治化評論，倒不如回答民眾，扣除有爭議的連署書，公投到底到達第二階段連署門檻沒有？過門檻就盡速辦理。人民想公投哪些項目，想甚麼時候公投，中選會就是依法配合，還需要中選會來教嗎？

圖／丁守中辦公室 提供

丁守中也說，公投屬於直接民權，也是人民直接行使權力的一種重要的民主形式。但中選會之前片面指控國民黨公投連署書造假，到宣稱有七萬多份連署書偽造，更揚言屬於犯罪行為，根本是先畫靶再射箭，準備入人於罪，並且用司法恫嚇公投發起團體與一般民眾。

(中時電子報)