張善政串聯對抗空汙大聯盟 丁守中響應力推肺癌篩檢補助

2018年10月01日 19:18 中時電子報 綜合報導

國民黨台北市長參選人丁守中今天與前行政院長張善政、基隆市長參選人謝立功一同舉行記者會，合推防治空污政見，除重申反對深澳燃煤電廠設立。並承諾將推動台北市立醫院與台北、基隆的醫學中心，以及各區域醫院，籌組「對抗空污守護健康大聯盟」，並補助高風險族群進行早期肺癌篩檢，守護民眾健康。

丁守中也說，為對抗空汙對健康的戕害，未來40歲以上且3年內未曾做過肺癌篩檢的民眾，將由市府補貼一半的低劑量電腦斷層掃描肺癌篩檢費用。如中低收入戶或交警、義交、清潔隊員、職業駕駛、廚師等特定高風險職業者，則全額補助低劑量電腦斷層掃描肺癌篩檢費用。希望早期發現、早期治療。

丁守中今天中午在國民黨中央黨部舉辦跨縣市空污聯合記者會，會中提出多項空污政策，展現整治空污決心。事實上，張善政上午剛與國民黨台中市長參選人盧秀燕、南投縣長林明溱、彰化縣長參選人王惠美醫療顧問團長蔡明忠、雲林縣長候選人張麗善共同召開記者會，宣布籌組「對抗空汙守護健康大聯盟」，加上丁守中、謝立功響應，已正式串連六縣市候選人發聲。

丁守中指出，台北與基隆地區在每年特定季節，受到氣候因素，加上龐大交通量帶來的活動污染源，以及民進黨2025廢核主張導致火力發電比例加重，PM2.5的危害日益嚴重。尤其台灣每年罹患肺癌新案例一萬多人，其中八成已到肺癌末期，就是因為 PM2.5 顆粒微細，真有不適再去檢查，為時已晚。他認為，負責任的政府首長，有責任讓民眾免於這樣的恐懼。

丁守中也指出，政府有讓人民免於恐懼、捍衛人民健康的責任。目前肺癌篩檢必須使用低劑量電腦斷層掃描 (LDCT)，一次費用約四千元左右。通常民眾不會刻意去作，更造成肺癌的高死亡率。因此民進黨政府不做，就交由國民黨候選人當選後來做。及早發現，及早治療，更能節省社會及全民健保的醫療成本。

(中時電子報)