首屆台大創創×企業垂直加速器 11日招募開跑

2018年10月01日 20:04 旺報 簡立欣

根據資策會報告顯示，全球產業轉型，近年來企業設立加速器與團隊合作比例迅速攀升。看上此潮流，台大創創中心上屆即導入企業導師制度，啟動企業與新創的雙贏契機；今年招募再升級，1日的台大創創×企業垂直加速器團隊招募記者會，公布本屆將與玉山銀行、友達光電、東方線上、添翼音樂等企業合作，期望加速新創團隊市場驗證、提供企業轉型更多元選擇。

首屆台大創創x企業垂直加速器10月11日起接受報名申請，以智慧新應用、大數據應用、音樂與創新、FinTech應用等4大領域主題招募團隊，每隊企業垂直加速器以5家新創團隊為限，獲選團隊即可獲得企業提供的資源，加速產品的市場驗證。身為台灣新創產業關鍵推手的科技部部長陳良基表示，對於台大創創中心攜手企業，打造垂直加速器以助力台灣新創事業起飛、開創產業新局的願景充滿信心，並期待未來有更多企業齊聲響應，持續提升台灣創新生態系。

台大創創中心主任李吉仁表示，許多台灣企業嘗試先從內部創新著手，但往往因組織或公司內部牽制等問題，導致成效不彰，以國際知名加速器TechStars成功操作模式為例，類似中介平台的加速器可望成為台灣企業創新的好解法。

台大創創中心執行長曾正忠表示，招募的團隊對象，除了各領域的新創團隊外，也歡迎具AI、區塊鏈、物聯網等新科技團隊投入該領域，為該領域帶來創新商業模式，藉由企業提供的輔導及場域，科技可以找到落地的應用。

(旺報 )