《如懿傳》娘娘們集體DISS！嘉貴妃癱坐地上：我實在撐不住了

2018年10月01日 19:29 中時 林淑娟

飾演嘉貴妃的辛芷蕾癱坐地上。（愛奇藝台灣站）

張鈞甯飾演的愉妃首度穿上朝服。（愛奇藝台灣站）

張鈞甯飾演的愉妃首度穿上朝服。（愛奇藝台灣站）

娘娘們苦中作樂。（愛奇藝台灣站）

兩岸三地熱播宮廷劇《如懿傳》海外流量已衝至104億，於愛奇藝台灣站也正式突破2000萬流量，今釋出封后大典幕後花絮，眾娘娘們集體開DISS大會！剛領便當的嘉貴妃（辛芷蕾），坐在地上一臉哀怨哀嚎：「我實在撐不住了，真是太重了，這個衣服有50斤啊，這個帽子有20斤比我都沈。」

雖然是三月多的天氣進行拍攝，但娘娘們的正式朝服又厚又重，紛紛大喊受不了。嘉貴妃還不忘抱怨皇上：「我想吃冰淇淋，剛皇上吃了個冰淇淋沒給我們，就給我們看了一眼，太殘忍了太冷酷太無情了。」而近期施展許多魅惑功力的炩妃，在現場則自嘲自己沒有任何形象可言，蹲坐在地上苦著臉表示：「好喝的沒有好吃的也沒有，還得坐地上，一點娘娘的優雅感覺都沒有。」

因為蒙古皇族頭飾造型登場而引起網友熱議的璟瑟公主（關雪盈飾），在現場也公開自己的心情：「每天感覺扛著個旅行箱一樣，鐵頭神功就這部戲練成的，每次因為這個頭，就很多親密的動作，比如說見了皇阿瑪擁抱什麼的，都抱不了。」而在劇中沒有被冊封過的海蘭(張鈞甯飾)則是第一次於劇中著正式朝服，除了一樣覺得又重又熱之外，還笑說服裝自帶凶器：「肩膀（披肩領）是凶器，今天怎麼走路的時後就老打人。」邊說邊攻擊攝影師。

《如懿傳》最新劇情如懿正式開虐！炩妃(李純飾)進行陰毒連環計，先是安排嘉貴妃的狗衝向如懿之女六公主，害其心症併發歸天，還一併處理掉穎妃(張佳寧飾)腹中胎兒，同時嫁禍嘉貴妃，一舉三得!接著又收買接生的田姥姥與欽天監，在如懿產程中拖延時間，造成十三阿哥早殤，藉欽天監捏造如懿紫微星星象以及民間母剋子傳說，讓多疑的乾隆對如懿產生隔閡，一句「追根究底，也不是全然與妳無關。」讓如懿徹底心寒，兩人至此埋下重大心結。

高明如炩妃同時又將難產一事嫁禍給海蘭(張鈞甯飾)，誘使乾隆將其先關入慎刑司。如懿近期連續喪女喪子好姐妹又被關，加上老公又迷信，讓PTT陸劇版網友大暴動，紛紛氣喊：「如懿可以這一集就先斷髮嗎!? 」、「皇帝你腦子長哪裡去了!」劇中周迅在得知十三阿哥早殤一幕，先是反應不過來，待再次確認永璟之名後，崩潰大哭。周迅詮釋一向冷靜自持的如懿面對近期連續失子之心痛，顧不得嬪妃們都在場，情緒爆發痛哭失聲的演技令人折服。《如懿傳》於愛奇藝台灣站熱播中。

(中時 )