招兵馬買乎？2日開放鄉親踏上二水碧雲禪寺廢墟親睹灰飛湮滅

二水碧雲禪寺拆得拆不多，裸落地表揚塵，讓人擔心。（彰化縣政府提供）

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二水碧雲禪寺拆得拆不多，裸落地表揚塵，讓人擔心。（彰化縣政府提供）
招兵馬買乎？2日開放鄉親踏上二水碧雲禪寺廢墟親睹灰飛湮滅

八卦山最大違建二水碧雲禪寺連日拆除作業轟轟隆隆，為了安全，作業期間山上封路管制，連日來引起頻頻關心，作業第7天，整體拆除作業已經告了一段落，彰化縣長魏明谷排訂2日8點45分前往視察進度，原本預定開放100名額給鄉親一起去「參觀」，卻引來噓聲不斷人數怎麼算，誰可以去？最後決議反正就不管制了，「想去就一起去！」。

拆除第７天解除解除山禁管制，還被形容是祭廢墟的「頭七」，原本計畫邀請100鄉親，則被傻眼，這不是在朝兵馬兵嗎？難不成還真要封了山？最後縣府決定開放了

這樁掀起矚目的拆除案件，有人為伸張正義開心，更有人憂心，諾大的廢墟，建築廢棄土又該怎麼去清運？「廟公」雖是魏明仁，但所有權人可早就過給了其胞姊，在法律上能怎麼去追討這筆拆遷費用？最後還是又落得全民買單嗎？私有產權的土地上，又如何去積極復育？

無論如何堅固鋼條打造的水泥龐然建物，一旦要拆，從技術面上從來都不是難事，難在後續清理作業，讓人更害怕的是這事件的新聞風頭一過，廢墟的山頭又會被再度遺忘，已經颳起東北季風了，飛灰湮滅只在一剎那，更怕的是破毀水泥、裸露地表揚塵就此日復一日，無窮無盡的吹飛，加入成為惡化空氣的幫兇，怎麼去解脫窮山惡地讓人吃土，正考驗著大智慧。

(中時 )

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