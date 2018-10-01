2018年10月01日 19:50 中時 謝瓊雲

知名的南投天空之橋周末又傳出有人跳橋輕生；24歲曾男深夜爬越南投縣天空之橋大門欄杆，闖入橋上一躍而下，墜落70米深山谷。（謝瓊雲攝）

猴探井天空之橋夜景也十方迷人，是許多情侶約會熱點。（謝瓊雲翻攝）

南投猴探井天空之橋為梯子式吊橋，兩側金屬護欄高度超過1.5米。（謝瓊雲翻攝）

疑感情不順 24歲男深夜從南投天空之橋跳下身亡。(謝瓊雲翻攝)

南投縣知名觀光景點猴探井天空之橋，又傳有人跳橋！24歲曾姓男子疑似因感情因素想不開，透過通訊軟體告訴前女友後，上月29日深夜獨自騎機車前往天空之橋、一躍而下，警消動員30多人前往搜救，無奈昨日凌晨救起時已無生命徵象。

家住信義鄉、在南投市工作的曾男，上周六晚間9點多，傳訊給前女友「我要從天空之橋跳下去！」透露輕生意念，女子勸阻卻遭掛斷通話，急得報警，並趕到現場焦急尋人。

南投警方獲報後，通知管理人員在晚間10點趕來開啟北側入口大門，並在橋南側文玄宮廣場發現曾男機車，一群人趕到橋上只見喝剩一半的酒瓶，立即報請消防隊搜救。

由於現場無其他目擊者，警方調閱天橋監視器畫面，確認看見一男子身影在10點52分爬越欄杆進入天橋後走向橋中間，過不久隨即消失在畫面中，且反覆查看畫面確認南北兩端皆未見男子再離開的影像。

彰化縣消防局第二大隊小隊長梁玉山說，彰、投兩縣各出動兩個單位、共約30多人搜救，先以探照燈確認掉落位置後，快速從山上下切到社頭山區，凌晨1點44分找到曾男，可惜已無生命徵象。

為了將人從70公尺深的深谷救出來送醫，消防隊員們耗費了近2小時，才將曾男固定於擔架上以繩索緩緩吊掛至橋上，因全身嚴重骨折、變形，後腦撕裂傷，30日清晨3點多送往南投醫院急救仍告不治。趕到派出所的曾男堂嫂、乾爹難過不願多談，從頭到尾與警方一起尋人的前女友更是泣不成聲。

位在南投市猴探井風景區八卦山台地的「天空之橋」為梯子型吊橋，全長約204公尺、有265階，2012年7月營運後4個月就創下百萬人次觀光紀錄，白天、夜間各有不同迷人景色。

站在橋上可眺望壯麗山谷、高鐵來回穿梭和美麗的彰化平原；南投縣政府採收費管理，每人50元、且限制最大通行人數150人。2014年夏天也曾有一名孕婦疑似產前憂鬱跳橋輕生。

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