愛生態！10月1日起東北角海岸禁採石花菜、麒麟菜

空地上鋪著石花菜，深色是剛採摘上岸的新鮮石花菜。（新北市漁業處提供）

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中時電子報
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愛生態，保育海洋！可別以身觸法！東北角海岸因氣候溫和、水質純淨，礁岩地帶盛產各式各樣的天然藻類，每年秋季至隔年初春進入石花菜和麒麟菜的緩慢生長期，為確保海洋資源永續利用，新北市政府公告禁止在萬里、瑞芳和貢寮等三處保育區採捕，違者依漁業法處三萬元以上、十五萬元以下罰鍰。

東北角居民將麒麟菜製作成涼拌食材，此為涼拌麒麟菜。（新北市漁業處提供）

東北角海岸的礁岩地帶盛產各式各樣的天然藻類，其中最具經濟價值的非「石花菜」和「麒麟菜」莫屬，幾乎全年都可在潮間帶看到石花菜和麒麟菜的蹤跡，其中又以農曆三月至五月是石花菜生長最茂盛的時期，這時候濱海公路沿線兩旁就會開始鋪上一片片黃色、紅色或紫色的石花菜地毯，為東北角美麗的山海景緻更添加了一抹別緻的色彩。

經過了幾次的清洗曝曬，石花菜漸漸由紫褐色變成金黃色。（新北市漁業處提供）

東北角盛產的鋸齒麒麟菜，色澤紅豔，形似珊瑚，俗稱珊瑚草或珊瑚藻，漁民採捕後，喜歡涼拌或熱炒，在食品界被稱為「海燕窩」，富含膠質、酵素、維他命與礦物質。經提煉可獲得「卡拉膠」，為重要商業藻膠，在食品、醫藥或工業被廣泛運用。

國立台灣海洋大學水產養殖學系助理教授李孟洲指出，石花菜和麒麟菜冬天生長速度緩慢，春季至夏季為盛產期，會釋放生殖細胞，形體大、產量多。冬天東北角海岸野生海藻數量相對不足，水生動物食物來源減少，限制採捕的政策，不僅保護海藻，還能增加魚蝦棲息地，維護海洋豐富生態。

農業局表示，為了保護東北角海岸野生海藻及海洋資源的永續利用，新北市政府彙整專家及當地漁民的意見，於萬里、瑞芳和貢寮等3處劃定保育區範圍及限制採捕期間，公告每年10月1日起至次年4月15日止，禁止採捕石花菜；每年9月1日起至次年3月15日禁止採捕麒麟菜，並輔導各區成立巡守隊定期巡視，防範違規行為，讓藻類資源得以永續發展。

(中時電子報)

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