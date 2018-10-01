惡劣地政士騙屋詐財 涉恐嚇黑澀會薔薔爸遭移送法辦

2018年10月01日 20:15 中時 謝明俊

中華地政士事務所地政士沈咨凡，遭警方依組織犯罪罪嫌拘提到案。〔謝明俊攝〕

涉及在雙北地區連續詐買民眾房產的北市中華地政士事務所，繼日前由刑事局及北市大同警分局搜索拘捕主嫌陳國帥等人到案後，負責偵辦本案的士林地檢署主任檢察官，查出相關人員另涉嫌以暴力、言詞恐嚇黑澀會妹妹薔薔的父親林茂樹，日前指揮台北市刑大及大同、中山分局等單位，將土地代書沈咨凡等９人拘提到案，詢後依組織犯罪等罪嫌移送法辦。

據檢警調查，這個詐買民眾房產的犯罪集團，是由中華地政士事務所幕後老闆陳國帥所主持，他與前老闆兼股東朱克立涉嫌合夥指揮事務所地政士沈咨凡等員工，以及陳國帥的四名女友，是先在8591網搜尋無二胎房屋貸款等房屋，鎖定標的物後，假冒買主看屋及議價，當議價完成後，隨即帶同被害人前往中華地政士聯合法律事務所簽約。

警方表示，在２、３０名被害屋主中，多數被害人簽約時，是由地政士沈咨凡等人出面，並提供對告訴人不利的買賣合約書供被害人簽約，再私下將房產過戶，並向地下錢莊借貸質押，私吞房屋貸款，造成被害人鉅額損失，總計多名被害人損失金額超過新台幣３億元以上。

警方指出，本案犯行雖經媒體披露，但陳國帥等犯罪集團成員並未就此收手，竟變本加厲向被害人恐嚇取財，要求高於原支付的房價價金來贖回已過戶的房產，被害人如不從，更要脅將房產向地下錢莊借貸或教唆幫派份子恐嚇被害人等情事。

其中一名被害人就是林茂樹，他是因販賣位在北市中山區一處房產，中華地政士事務所派出人頭與他接洽商談，付出二百萬元頭款後，中華地政士事務所竟私下派出員工林俊誠、周建璋等人前往中山區地政事務所辦理房屋產權過戶，中山區地政事務所主動通知林茂樹，林獲悉趕往地政事務所阻止，林嫌一度要給林茂樹一百萬元當作封口費，但被林茂樹拒絕。事後，林茂樹向北市中山警分局報案後，卻接獲地下錢莊業者恐嚇。

全案先經刑事局偵七大隊偵二隊會同北市大同分局、市刑大偵七隊組成專案小組，報請士林地檢署檢察官指揮蒐證查辦，於今年９月初展開收網，將主嫌陳國帥以及另８名同夥拘提到案，陳國帥及朱克立由檢方聲押獲准，檢方再查出有被害人遭到暴力恐嚇情事後，再指揮台北市刑大偵三隊、以及大同、中山等分局，將沈嫌等９人拘提到案，詢後依組織犯罪等罪嫌移送士檢偵辦。

(中時 )