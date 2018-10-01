不聽醫生的話！開車腦中風發作 釀2死2傷悲劇

2018年10月01日 19:57 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

高雄一名有心臟病史的王姓男子3年前不聽醫生勸阻，開車腦中風發作撞倒等紅燈機車，釀2死2傷悲劇，一審高雄地院依過失致人於死罪，判處王男1年8個月有期徒刑，二審改判1年5月定讞。

判決書指出，王姓男子為貨車司機，2011年因急性心肌梗塞、冠狀動脈心臟病、高血壓等前往醫院急診，院方一度發出病危通知，王男經過搶救，從鬼門關前撿回一命，之後持續到醫院固定就診。

2014年王男又被診斷出重度心衰竭病患，並被醫生告知「身體狀況可能隨時有意識障礙、肢體無力」等狀況，醫生勸告王男依法不得駕駛車輛。不過王男不聽醫生勸阻，隔年7月仍開著租來的小客車載妻子到屏東祭祖，行經鳳頂路上突然腦中風發作，撞檔前方正在等紅燈的4輛機車，造成2死2傷。

王男否認過失致死犯行，辯稱他有心臟病還有中風，無法確保身體是否會出現狀況，且當天開車前身體沒有出現異狀，不知道心血管疾病有急性腦中風風險。王男一番說詞讓傷者家屬無法接受，請求法院從重量刑。

高雄法院一審認為，王男明知自己為腦血管疾病高危險群，不得駕車，仍不聽醫生囑咐，執意開車上路，且犯後對死者家屬不聞不問，依過失致人於死罪判他1年8月有期徒刑。二審王男坦承犯行，並與其中一名死者家屬和解，高雄高分院改判王男1年5個月有期徒刑，全案定讞。

(中時電子報)