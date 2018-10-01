本庶佑得諾貝爾生醫獎稱自己是幸運的人

2018年10月01日 21:07 中時 黃菁菁

諾貝爾生技醫學獎得主本庶佑1日在京都大學召開的記者會上發表獲獎感言表示，能得到諾貝爾獎，覺得自己是個幸運的人，他希望得獎能加速基礎醫學的發展，成為基礎研究學者的鼓勵。

本庶表示:「能得到諾貝爾醫學生理學獎感到十分榮譽，感謝長年來共同辛苦研究的學者、學生們，以各種形式提供支援的人們，以及長年來支持我的家人，要感謝道不盡的許多人。」

「1992年發現PD-1，此極為基礎的研究被運用在臨床上成為新的癌症、免疫治療法。有經此治療法後從重病中康復的患者告訴我:『都是託你的福』時，讓我深感自己的研究很有意義，真是比什麼都還高興，而且還能得到這個獎，我認為自己是個幸運的人。」

「今後希望此免疫療法能夠拯救比現在更多的癌症患者，我自己也想再繼續研究一陣子。全球的許多研究學者朝著此目標努力研究中，期待此治療法能更進一步的發展。而且這次能從基礎的研究朝臨床發展並獲得諾貝爾獎，若能更進一步加速基礎醫學領域的發展，成為對從事基礎研究的許多研究學者的鼓勵的話，更會讓我無比開心。」

本庶1942年1月27日出生於日本京都市。高中畢業後1960年考進京都大學醫學系，大學畢業後又考進京大醫學研究所專攻生理系，1975年取得京大醫學博士學位後赴美留學。本庶的父親也是醫生，在大學和研究生時期，師承兩位日本生化學先鋒、沃爾夫醫學獎得主早石修、西塚泰美教授。

1979年本庶37歲時便擔任大阪大學醫學系教授，1982年兼任京都大學醫學系教授，1984年起擔任京都大學基因實驗設施的負責人、醫學部學部長等職，現在擔任京大特別教授、副院長以及神戶醫療產業都市推進機構理事長。

他的研究獲獎無數，1981年獲野口英世紀念醫學獎，1985年獲貝爾茲獎，1988年獲武田醫學獎，1992年獲貝林·北里獎，1994年獲上原獎，1996年獲恩賜獎、日本學士院獎，2012年獲羅伯·柯霍獎，2014年獲得台灣的唐獎、2016年獲京都獎等。2000年被選為文化功勞者，2013年獲日本政府頒贈文化勳章。

(中時 )