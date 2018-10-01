北檢檢察長邢泰釗赴往警局 宣示查賄制暴決心

臺北地檢署檢察長邢泰釗率主任檢察官陳玉萍一日赴文山一分局復興所宣導加強查賄制暴。〔警方提供〕

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臺北地檢署檢察長邢泰釗分享個人查賄經驗給警方參考。〔警方提供〕

為淨化選前治安、查賄制暴，臺北地檢署檢察長邢泰釗率主任檢察官陳玉萍等人，一日前往文山一分局復興派出所，宣導查賄制暴、反賄選、及強化查賄技巧，期許臺北市能利用首都乾淨選舉的風氣，利用人潮眾多的地方多加宣導，將反賄選的宣導能量「溢出」到各縣市。

包括台北市警察局局長陳嘉昌、市刑大大隊長葉超鴻等人都列席參加，邢泰釗檢察長除了分享查賄經驗及技巧，亦將多年查獲賄選心得整理的查賄武功秘笈「2018公職人員選舉罷免法偵查要領彙編」一書分送同仁以增進查賄功力，並於意見交流議程中為警察同仁一一解答查賄常見問題，讓與會人員均獲益良多。

文山一分局表示，北市文山區是公教人員聚集地區，相較於其他臺北市區較為單純，而市民素質高、賄選的情形已比往年越趨減少，但仍有可能發生賄選情形，邢泰釗檢察長以實際查獲的案例，與警方分享偵查要領，宣達「公正、嚴密、迅速」三項準則，及「積極查賄、壓制暴力、全面反賄宣導」三個目標，並宣導「防止暴力介入、嚴查地下賭盤」及「加強反賄宣導，鼓勵民眾檢舉賄選」等策略，也特別呼籲：「嚇阻重於查賄、團體重於個人」、「全民反賄選，選舉更乾淨」、「全民反賄民眾當家」。

文山一分局指出，近年來選舉之常見賄選手法，已轉變成透過摸彩、送禮或請客等形式，若民眾發現有賄選情事或疑似賄選情資，請踴躍撥打110報案專線或賄選檢舉專線「0800-024099」以共同維護乾淨選風，「反賄選、斷黑金、杜絕賄選，全民動起來！」

(中時 )

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