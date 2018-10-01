北檢檢察長邢泰釗赴往警局 宣示查賄制暴決心

2018年10月01日 20:27 中時 謝明俊

臺北地檢署檢察長邢泰釗分享個人查賄經驗給警方參考。〔警方提供〕

為淨化選前治安、查賄制暴，臺北地檢署檢察長邢泰釗率主任檢察官陳玉萍等人，一日前往文山一分局復興派出所，宣導查賄制暴、反賄選、及強化查賄技巧，期許臺北市能利用首都乾淨選舉的風氣，利用人潮眾多的地方多加宣導，將反賄選的宣導能量「溢出」到各縣市。

包括台北市警察局局長陳嘉昌、市刑大大隊長葉超鴻等人都列席參加，邢泰釗檢察長除了分享查賄經驗及技巧，亦將多年查獲賄選心得整理的查賄武功秘笈「2018公職人員選舉罷免法偵查要領彙編」一書分送同仁以增進查賄功力，並於意見交流議程中為警察同仁一一解答查賄常見問題，讓與會人員均獲益良多。

文山一分局表示，北市文山區是公教人員聚集地區，相較於其他臺北市區較為單純，而市民素質高、賄選的情形已比往年越趨減少，但仍有可能發生賄選情形，邢泰釗檢察長以實際查獲的案例，與警方分享偵查要領，宣達「公正、嚴密、迅速」三項準則，及「積極查賄、壓制暴力、全面反賄宣導」三個目標，並宣導「防止暴力介入、嚴查地下賭盤」及「加強反賄宣導，鼓勵民眾檢舉賄選」等策略，也特別呼籲：「嚇阻重於查賄、團體重於個人」、「全民反賄選，選舉更乾淨」、「全民反賄民眾當家」。

文山一分局指出，近年來選舉之常見賄選手法，已轉變成透過摸彩、送禮或請客等形式，若民眾發現有賄選情事或疑似賄選情資，請踴躍撥打110報案專線或賄選檢舉專線「0800-024099」以共同維護乾淨選風，「反賄選、斷黑金、杜絕賄選，全民動起來！」

(中時 )