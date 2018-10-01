台中》綠議員再批盧秀燕「死人連署」是奧步

民進黨市議員何文海在議會總質詢時，痛批「反空汙公投」有1萬1849件「死人連署」，呼籲國民黨要有認錯的擔當！（陳世宗翻攝）

友善列印
中時

民進黨市議員何文海1日在議會總質詢時，痛批「反空汙公投」有1萬1849件「死人連署」，這種偽造文書手法是「奧步」，呼籲國民黨要有認錯的擔當；國民黨市議員楊正中表示，議員職責在於監督執政者，市民卻看到綠營議員一直在議場監督在野黨的候選人，恐怕惹人議論市民自有公斷。

民進黨市議員何文海1日在議會總質詢時，拿出網路上流傳的貼圖指出，台中火力發電廠是在國民黨籍台中縣長陳庚金任內計畫興建，並由同為國民黨籍的縣長廖了以允許興建，且在前任市長胡志強任內用「火力全開」，用煤量達到史上最高的1839萬噸，當時盧秀燕還擔任胡志強的競選總部副主委。

何文海說，市長林佳龍擔任立委任內就已經提案空汙法修正案，但國民黨卻使用一貫的伎倆「作賊喊抓賊」，以為隨便騙一騙選票空氣就會變好，他很沒有良心。

林佳龍表示，社會上有人「倒果惟因」，把自己製造的問題卻嫁禍於他人，他上任時正是中火「火力全開」，空汙排放最嚴重的時候，上任後市府籌組全國第一個空汙減量小組，並陸續提出政策達到減煤、減汙、減排目標，削減中火生煤許可量500萬噸，中火也配合降載268次以上，更率先全國補助燃油鍋爐改為燃氣。

楊正中說，經過促轉會張天欽「東廠」事件後，反空汙公投的連署份數只看到中選會公佈的數據，外界已有質疑，很難完全相信其精確性和公正性，一再拿此做文章也難以取信於大眾，更何況，綠營都刻意忽略此公投案的合格連署份數即使在多方阻擾下，仍然跨過二階門檻，有機會讓人民展現反空汙的意志，這才是最有意義的地方。

市議員顏莉敏強調，市長林佳龍說「有人把自己製造的問題嫁禍給他人」，她的解讀是，「林佳龍該不會在怪蔡英文吧？」蔡英文上台後能源政策的驟然變更，讓火力發電成為不可逆轉的唯一基載電力，台中火力發電廠的所在地台中首當其衝，海線鄉親更是苦不堪言！

(中時 )

金門》選戰還在「熱身賽」 賄選… 旺旺中時民調五五波 林佳龍：用…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。