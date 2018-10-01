台中》綠議員再批盧秀燕「死人連署」是奧步

2018年10月01日 20:52 中時 陳世宗

民進黨市議員何文海1日在議會總質詢時，痛批「反空汙公投」有1萬1849件「死人連署」，這種偽造文書手法是「奧步」，呼籲國民黨要有認錯的擔當；國民黨市議員楊正中表示，議員職責在於監督執政者，市民卻看到綠營議員一直在議場監督在野黨的候選人，恐怕惹人議論市民自有公斷。

民進黨市議員何文海1日在議會總質詢時，拿出網路上流傳的貼圖指出，台中火力發電廠是在國民黨籍台中縣長陳庚金任內計畫興建，並由同為國民黨籍的縣長廖了以允許興建，且在前任市長胡志強任內用「火力全開」，用煤量達到史上最高的1839萬噸，當時盧秀燕還擔任胡志強的競選總部副主委。

何文海說，市長林佳龍擔任立委任內就已經提案空汙法修正案，但國民黨卻使用一貫的伎倆「作賊喊抓賊」，以為隨便騙一騙選票空氣就會變好，他很沒有良心。

林佳龍表示，社會上有人「倒果惟因」，把自己製造的問題卻嫁禍於他人，他上任時正是中火「火力全開」，空汙排放最嚴重的時候，上任後市府籌組全國第一個空汙減量小組，並陸續提出政策達到減煤、減汙、減排目標，削減中火生煤許可量500萬噸，中火也配合降載268次以上，更率先全國補助燃油鍋爐改為燃氣。

楊正中說，經過促轉會張天欽「東廠」事件後，反空汙公投的連署份數只看到中選會公佈的數據，外界已有質疑，很難完全相信其精確性和公正性，一再拿此做文章也難以取信於大眾，更何況，綠營都刻意忽略此公投案的合格連署份數即使在多方阻擾下，仍然跨過二階門檻，有機會讓人民展現反空汙的意志，這才是最有意義的地方。

市議員顏莉敏強調，市長林佳龍說「有人把自己製造的問題嫁禍給他人」，她的解讀是，「林佳龍該不會在怪蔡英文吧？」蔡英文上台後能源政策的驟然變更，讓火力發電成為不可逆轉的唯一基載電力，台中火力發電廠的所在地台中首當其衝，海線鄉親更是苦不堪言！

(中時 )