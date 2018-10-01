大霈「遇水則發」 金鐘雙料入圍 都與海結緣

李霈瑜穿飄逸仙氣的橘色禮服，搭配ORIS的Big Crown指針日期綠面青銅表，猶如深海裡的美人魚。（JOJ PHOTO攝，Bottega Veneta服裝提供）

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李霈瑜穿飄逸仙氣的橘色禮服，搭配ORIS的Big Crown指針日期綠面青銅表，猶如深海裡的美人魚。（JOJ PHOTO攝，Bottega Veneta服裝提供）
李霈瑜穿藍綠色雪紡洋裝搭毛海大衣展現氣勢，佩戴ORIS同色系表帶的Artelier鏤空鑽表，更添貴氣。（JOJ PHOTO攝，Bottega Veneta服裝提供）
李霈瑜穿藍綠色雪紡洋裝搭毛海大衣展現氣勢，佩戴ORIS同色系表帶的Artelier鏤空鑽表，更添貴氣。（JOJ PHOTO攝，Bottega Veneta服裝提供）
ORIS Aquis系列日期鑲鑽潛水表，6萬2000元。（ORIS提供）
ORIS Artelier鏤空鑽表，8萬元。（ORIS提供）
ORIS Big Crown指針式日期青銅表，5萬元。（ORIS提供）

李霈瑜（大霈）的名字中有個「霈」字，註定了「遇水則發」，今年她雙料入圍今年金鐘獎，以《水下三十米》入圍金鐘獎「生活風格節目主持人」，並以《海人魚》入圍「迷你劇集／電視電影新進演員獎」，兩者恰巧都與大海結下不解之緣。

「其實，我兩年前才開始學潛水！」大霈笑說，「而且我還會暈船、暈浪，還蠻嚴重的，每次吐完再下海，被大家笑是『餵魚』！」潛水暈浪時最怕戴著面罩，有回大霈在面罩裡狂吐，噁心的「八寶粥」蓋住鼻子，被自己嘔吐物嗆到的恐怖感受，只有經歷過的人才能明瞭。

潛水危險度高，日前大霈在綠島潛水時，還發生「氮醉」意外，整個人昏迷意識不清，被抬到綠島衛生所。「是我太好強，那天早上身體就有點狀況，但擔心會影響外景團隊的拍攝進度，只好硬撐，撐到一出海面，就整個不行了！」

大霈在衛生所恢復意識後，沒想太多，只擔心媽媽會著急，心想與其讓別人打電話通知媽媽，倒不如她「主動投案」，她刻意用輕鬆的口吻向媽媽報平安，才一開口，媽媽就知道出事了，母女倆在電話的兩頭掉淚，媽媽心疼女兒受苦，女兒也心疼媽媽擔憂。

有了上回在綠島發生的「氮醉」事件後，大霈每回潛水都更加小心謹慎，下水裝備一定再三檢查，若有身體不適也會事前告知劇組，最好防範。大霈分享在海中潛水最重要的保命裝備，就是潛水表，必須計算深度、時間後，評估可以在水裡待多久，一到時間就得返回水上，以免發生意外。

這回大霈受邀拍攝本報的ORIS時尚專題，潛水表向來是ORIS的主力商品，今年新款Aquis系列日期女表，可設定時間，深海防水達300公尺，是針對潛水運動設計的腕表，即是最佳選擇。

為了展現女神般的時尚氣勢，大霈穿Bottega Veneta（簡稱BV）秋冬新裝搭配ORIS女表，健身的古銅系肌膚更能襯托橘色系絲絨曳地禮服的飄逸仙氣之美，手腕佩戴ORIS的Big Crown指針日期綠面青銅表，更添美感。另一套大霈穿BV藍綠色雪紡洋裝搭毛海大衣展現氣勢，佩戴ORIS同色系表帶的Artelier鏤空鑽表，十分貴氣。

(中時 )

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