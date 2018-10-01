諾貝爾醫學獎出爐 醫界：兩人讓體內細胞攻擊癌「不剎車」

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詹姆斯．艾利森（James P. Allison）與本庶佑（Tasuku Honjo）兩位諾貝爾獎醫學獎得主，藉由鬆開免疫細胞的兩個「煞車」，活化T細胞重新「攻擊」癌細胞的藥物而獲獎，讓醫學界非常興奮，台灣癌症免疫細胞協會表示，透過諾貝爾獎頒發，讓過去被認為不可信、騙錢，甚至視為無效的免疫療法，獲得很大的肯定，兩人為免疫療法開啟一扇窗。

林口長庚腫瘤科醫師侯明模表示，人體內的免疫系統一旦過於活化，就會破壞攻擊自體細胞，因此體內有兩個「剎車」機制，一個是艾利森博士研究的CTLA-4蛋白，另一個是本庶佑研究的PD-1蛋白，兩個剎車平時可以抑制細胞過於活化，同時讓T細胞能「分辨敵我」、出動「攻擊」癌細胞。

但生病長腫瘤時，則導致「剎車太強」，甚至因癌細胞太聰明，偽裝成T細胞的好朋友PD-L1，導致T細胞無法分辨敵友、展開攻擊，甚至與癌細胞握手言和，醫界稱為「死亡之握」，讓體內原有防禦功能頓然消失。

台灣癌症基金會執行長、腫瘤內科醫師賴基銘進一步解釋，人體的免疫系統被癌細胞「剎住」後，要解除「剎車」，就需要這兩人所發現對抗煞車的檢查點抑製劑，讓T細胞活化，重新分辨好壞細胞，進而殺敵，也就是現在的免疫療法。

侯明模表示，近年黑色素細胞癌、肺癌、泌尿道癌、腎細胞癌、淋巴癌、頭頸癌、肝癌也都已經可有效採用免疫療法，不過，目前臨床統計僅2成有效。

賴基銘表示，賴基銘指出PD-L1含量高，或是特定基因突變等情況，效果會較佳，未來合併化療、放療、標靶藥物或細胞療法將是新趨勢。

台灣癌症免疫細胞協會表示，過去醫界一直認為人體免疫力抵抗不了癌細胞，所以免疫療法在癌症療法中始終占不到一席之地，但兩人的得獎，是大大的肯定免疫療法確實有療效，等於打開免疫療法的康莊大道。

(中時 )

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