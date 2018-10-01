旺旺中時民調五五波 林佳龍：用政績獲支持 盧秀燕：政見打動人心

台中市長林佳龍表示，他的政績獲得人民支持，內部民調也有穩定領先，有信心用政績來贏得選舉的勝利。（盧金足攝）

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國民黨台中市長參選人盧秀燕（右）說，市民以民調支持率支持，「代表我們提出的政見打動人心」。（盧金足攝）

旺旺中時媒體集團最新民調顯示，龍燕支持度五五波，台中市長林佳龍1日受訪時表示，各家民調都會參考，他的政績獲得人民支持，內部民調也有穩定領先，有信心用政績來贏得選舉的勝利；國民黨台中市長參選人盧秀燕說，赤手空拳，沒有任何行政資源，代表我們提出的政見打動人心。

根據旺旺中時媒體集團最民調指出，盧秀燕支持度以40.2％險勝台中市長林佳龍38.1％，看好度台中市長林佳龍則以47.4％大幅領先。

林佳龍競選總部新聞部主任林尚賢表示，民調有其機構效應，相較於中天電視台5月份委託艾普羅進行的台中市長選情民調顯示，盧秀燕領先度已由2.7％下滑至只贏2.1％，差距仍在誤差範圍內；但以看好度而言，林佳龍領先盧秀燕13.6個百分點，顯示民眾對林佳龍連任具有信心。

林尚賢強調，盧秀燕陣營持續打抹黑戰，提不出具體政見，對巿政的發言頻頻出包，他們將持續正面應戰，以政績爭取選民支持。

對民調上揚，盧秀燕表示，她是赤手空拳，沒有任何行政資源，市民以民調支持率支持她們，「代表我們提出的政見打動人心，我們勤走基層感動人心」，感謝市民，未來繼續努力爭取最後勝利。

盧秀燕認為，民進黨在台中市主政3年，空氣變壞，從民調看出，市民對林佳龍空汙整治並不認同。

(中時 )

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