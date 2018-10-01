劉至翰、陳曉東皆罹青光眼 醫：這５大高危險群要當心

2018年10月01日 20:34 中時電子報 林郁庭 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

藝人劉至翰靠著國台語雙聲帶，演出不少本土劇及偶像劇，近日卻在臉書粉絲專頁上PO出右眼包紗布的照片，原來他有家族遺傳的青光眼，要進行全身麻醉手術，也透露「以前一直以為是近視，原來是視野壞損，」更呼籲粉絲要注意儘早檢查，因為「視神經不會復原，只能防止惡化」。

其實青光眼是台灣民眾失明的第二大原因，往往在民眾發現異常前，逐漸影響視力，因而被稱為「無聲的小偷」。去年藝人陳曉東也因為罹患急性青光眼住院開刀，曾呼籲粉絲不要在燈光不足的地方用手機。

陳曉東也因罹患急性青光眼開刀，目前恢復良好。（圖片來源/陳曉東微博）

青光眼分為急性和慢性兩種。急性青光眼的病人因為眼壓在短時間內急劇升高，會有頭痛、噁心、嘔吐的症狀，並有眼睛結膜充血、視力模糊等現象。

慢性青光眼和家族遺傳、近視和糖尿病有關，一般在40歲以後發生，慢性青光眼的患者通常眼壓雖高於正常，但不是非常高，所以病人多無自覺症狀，或者眼壓的升高是漸進式的，因此病人往往會逐漸適應，而忽略及早就醫。

可怕的是，當青光眼侵犯視野，常從周邊視野先開始，最後才波及中心視野，影響視力，所以當病人自覺視力糢糊就醫時，多半已經是青光眼末期了。

但並不是眼壓正常，就不會得青光眼，近年發現，有民眾是屬於「正常眼壓性青光眼」，容易發生在患有心血管疾病、高血脂、偏頭痛及周邊血管收縮疾病、或血壓過低的人身上，高度近視可能也是好發因素之一。

青光眼五大高危險群，須定期檢查

● 家族成員有青光眼視神經傷害的人

● 沒有控制、或頑固型的高眼壓（如虹彩炎）

● 有心血管疾病、特別是血壓過低的患者

● 老年人（70歲以後，發生率約5～10％）

● 長期使用類固醇藥物的人

輔英科技大學附設醫院眼科主治醫師洪啟庭指出，若民眾出現眼睛脹痛或是看日光燈會出現七彩光暈，恐怕就是罹患青光眼，應盡速就醫。

民眾也能利用「睜一隻眼，閉一隻眼」方式，進行日常小檢查：

輪流用單隻眼睛確認視力是否出現異常，因為雙眼一起看時，難以察覺視力受影響，若突然某一眼視力變差，可能就是病變，必須趕快就醫檢查。

眼科醫師也強調，超過40歲的人（特別是容易得青光眼的高危險群），最好每年作一次包含視力、眼底（含視神經）的眼睛檢查。

在黑暗中、長時間近距離看手機，容易引發青光眼。（圖片來源/shutterstock）

青光眼年輕化 日常應注意這3點

洪啟庭指出，現在3C產品相當普及，也造成青光眼有年輕化的趨勢，不只是二、三十歲的年輕人，「我看過最年輕的青光眼患者年僅7歲，就是因為滑手機所造成。」

● 戒掉傷眼壞習慣：

別在車上、床上用3C產品，也建議不要用手機玩遊戲。

● 減少升高眼壓的因素：

不抽菸，睡眠充足不熬夜。多攝取含豐富抗氧化劑的蔬菜水果，必要時可每天補充一顆500微毫克（mcg）的維生素B12。

洪啟庭強調，長時間看近物也會造成眼壓升高，並且眼壓有累積性，像是長時間使用手機不休息，恐怕就會讓眼壓飆高，增加罹患青光眼的風險。

他建議，使用手機、電腦應該每隔30分鐘左右就休息，望遠看六公尺以外的地方，讓眼睛放鬆。

● 眼部防曬：

避免在早上10點到下午3點，陽光正強的時候外出活動，或戴上帽緣大的帽子及太陽眼鏡，顏色以灰色、棕色鏡片為佳。

(中時電子報)