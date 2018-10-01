金馬55入圍大贏家 張藝謀挾《影》強勢回歸

2018年10月01日 21:01 中時 潘鈺楨

張藝謀的《影》以黑白色調表現出中國水墨美學。（資料照片）

《誰先愛上他的》是徐譽庭第一部導演作品，成績亮眼。（資料照片）

徐崢（中）監製兼主演的《我不是藥神》有7項入圍好成績。（翻攝自網路）

第55屆金馬獎1日公布入圍名單，大贏家是大陸導演張藝謀睽違4年再推出的華語片《影》，風光入圍12項。張藝謀淡定回應入圍一事：「很榮幸、很高興也很期待，很感謝劇組每個人的付出。」緊追在後的是國片《誰先愛上他的》8項，其他則都是陸片，《我不是藥神》7項，《邪不壓正》、《大象席地而坐》各入圍6項。台、港片在金馬獎第一波廝殺中明顯態勢疲軟。

張藝謀一直對金馬獎興趣缺缺，首度報名是2014年以《歸來》，在第51屆金馬獎獲5項提名，再來就是這次靠《影》一舉成為大贏家。他今年已帶作品在威尼斯影展放映，映畢獲全場起立鼓掌5分鐘。他說《影》傳播的是中國傳統的二元哲學以及風格鮮明的東方水墨美學，是大陸電影文化軟實力不斷提升的表現。

電影由鄧超、孫儷、鄭愷、王千源、胡軍演出，描述了一位從8歲就被秘密囚禁的小人物，不甘心被當成傀儡替身，歷經磨難，努力尋回自由的人性故事。《影》在張藝謀慣有的美學框架下再有突破，全片以中國水墨畫的黑與白，加上膚色和血色共4個顏色詮釋意境與情緒，在鎊礡大氣的古裝動作片中融入鮮明人性思考，以簡單顏色與動作處理複雜的愛與妄議題，在技術與藝術上都有高水準程度。

金馬執委會執行長聞天祥表示，今年金馬獎共667部作品報名，80多部過初選，42部進入圍名單。根據統計，大陸片入圍18項、台灣片17項、港片12項（合拍片各計一次）。整體來說大陸片來勢洶洶，台灣片靠動畫、短片搶下不少席次，港片則因《黃金兄弟》、《無雙》等幾部被看好的大片落馬，先行敗陣。

(中時 )