賴揆：利用中美貿易衝突 迎台商「鳳還巢」

2018年10月01日 21:45 中時 張理國

行政院長賴清德晚間出席「玉山科技協會2018年會」，賴揆致詞時指出，政府希望希望利用中美貿易衝突，替台灣經濟發展尋求新的契機，也讓台灣企業可以回來投資台灣、讓台商「鳳還巢」，有機會立足台灣、佈局全球。

賴揆說，自從美國川普總統對全球提出公平貿易，並且對中國祭出301條款後，國際經貿情勢已完全改變，在此狀況下，政府關注中美貿易各種事項，另外也充分掌握台灣總體經濟變化，還有各別產業受影響的程度，會提出因應之道，更重要的是面臨國際經貿局勢重大變化時，除了因應也要從中找到台灣經濟發展契機。政府也持續推動各項有助台灣經濟發展的政策，包括減稅、鬆綁法令、賦予勞動市場更多彈性，還有具體解決投資所需求的水電土地、人力、人才種種問題。

賴揆說，行政院謙卑面對各大工商團體、外國商社所提出的經濟發展政策白皮書，工商界不約而同聚焦在改善台灣投資環境、解決五缺問題，日前他也請工商協進會到桃園林口電廠去看看台灣電力供應情況，以今天而言，備轉是7.6%，昨天跟前天是15%，上周五是12%，明年起，從北到南的林口、大潭、苗栗通霄、高雄大林電廠機組發電陸續併聯後，他有信心明年備轉容量在10%以上、備用容量率維持在15%以上。

賴揆表示，目前政府要解決企業水資源的問題，所提出的方案在北中南都已發揮效果，舉例來說，今年是相對旱象嚴重，但1、20年前，各大工業區、公司，用水車載水的情況已不復見，因為這幾年來水利建設、水資源運用策略已經產生效果。其他包括土地、人力、人才，政府都提出務實策略，該修法的修法、該編預算的編預算、該擬出政策就擬出政策。

賴揆進一步說，政府希望希望利用中美貿易衝突，替台灣經濟發展尋求新的契機，也讓台灣企業可以回來投資台灣讓台商「鳳還巢」，有機會立足台灣、佈局全球，基於這樣的目標，行政院也非常積極要求各部會要準備加入跨太平洋夥伴全面進步協定CPTPP，政府很務實的修法，同時根據CPTPP要求擬定政策，雖然政治因素不一定有辦法克服，但如果CPTPP邀請第2輪國家包括台灣時，希望能順利加入，不會因為還要準備而拖延時間。

賴揆也表示，除了國際貿易情勢改變，全球產業情勢也變化很大，主要是因為人工智慧、物聯網、大數據、自駕車，已經是產業的主流，未來勢必遍及醫療、交通、金融、能源等各個領域，在這種狀況下，跨世代、跨區域、跨領域，甚至跨趨勢的數位經濟，一定是掌握未來經濟發展主流，政府能做的，就是用行動支持科技發展，明年度科技預算已達1168億元，比去年增加5.6%，另外政府也做了完善數位經濟發展的生態體系，包括人才培育，法制環境建立、基礎建設興建投入，也包括稅賦環境建立等，無非希望下場打球的科技業者有更好的環境在國際上競爭，政府扮演的角 是多元的，像是企業的後援會、也像球隊的啦啦隊。

此外，賴揆也說，對於企業反應「稅賦環境優化」非常重要，賴揆也說，台灣賦稅率約為13%，很多人說愛爾蘭賦稅環境好，其實愛爾蘭是19.9%，如果把台灣的勞健保規費合計，台灣也差不多就是19%，所以相較國際，台灣算是維持相對優勢競爭力。

(中時 )