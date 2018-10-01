新竹縣青少年戲劇節 重溫青春滋味

2018年10月01日 21:22 中時 莊旻靜

「青聲戲語－新竹縣青少年戲劇節」10月6日起至28日止，將在新竹縣文化局演出。（莊旻靜攝）

還記得青春歲月嗎？新竹縣政府文化局首度針對青少年，策畫「青聲戲語－新竹縣青少年戲劇節」，邀請多個劇團自6日起至28日止，帶來3檔不同類型戲劇，探討成長、愛情、青春等主題，邀請青少年及走過青春期的民眾，一起體會青春的滋味。

文化局長張宜真表示，「青聲戲語－新竹縣青少年戲劇節」為青少年族群而規畫，將戲劇拉到戶外，讓喜愛戲劇的民眾能共襄盛舉。戲劇節邀請玉米雞青少年劇團、EX-亞洲劇團、阮劇團，帶來3檔戲共8場次演出。

10月6、7日先由EX-亞洲劇團帶來的「失落天語」，10月20日則是阮劇團的「城市戀歌進行曲」，在文化廣場戶外演出，採取自由入場。10月26至28日則有玉米雞青少年劇團的「青春絮語」，除了「城市戀歌進行曲」外，其餘場次均為售票演出。

「失落天語」藉由聽得懂鳥語的男孩，因可從鳥兒處預知災害的到來，卻被視為異常，劇團藉此探討快樂該由孩子本身，或是世俗角度決定；「城市戀歌進行曲」取材自台南新化元宵傳說的說「十八嬈」，為台語歌舞劇，演出橫跨3代的愛情日常。「青春絮語」以羅蘭˙巴特的《戀人絮語》作為創作發想，討論戀愛的浪漫、崩潰、狂喜等情境，該劇也獲得2018臺北藝穗節佳作獎。

「青聲戲語-新竹縣青少年戲劇節」售票場次，即日起於兩廳院售票系統開賣，除兩廳院之友、新竹縣(市)演藝廳會員9折的購票優惠外，還有「雙語」套票8折，同時購買10月6、7日失落天語及10月26至28日青春絮語。詳情請至新竹縣文化局臉書粉絲專頁「竹縣go藝思」查詢，或電洽03-5510201轉302賴小姐。

(中時 )