實在好用！美國海軍再訂6艘伯克級驅逐艦

伯克級神盾驅逐艦綜合性能極佳，美國海軍持續下訂單。(圖/美國海軍)

友善列印
中時電子報

美國海軍於9月27日向亨廷頓英格斯工業(Huntington Ingalls)再簽訂6艘阿利伯克級（Arleigh Burke class）3型(Flight III) 神盾驅逐艦的合約，總價52億美元。

防衛部落格(defence-blog)報導，阿利伯克級驅逐艦是第2代的神盾艦，為了增進耐用與耐火程度，艦體全部都採用鋼製，包括上層建築也是。同時為了增進耐波性能，伯克級相當寛大，雖然會造成一定程度的阻力，但是較大的艦體空間使它也有足夠的升級餘裕。它是強大的多功能軍艦艦，可以進行各種作戰，從和平時期的尋常巡弋，到危機時期的軍力威懾，都滿足了美國的軍事戰略。

該艦以二戰期間的美國海軍名將阿利伯克為名，在太平洋戰爭期間，伯克提出了畫時代的驅逐艦作戰攻略，他所指揮的驅逐艦隊成功封殺日軍在南太平洋的蠢動，之後官拜美國海軍總司令。

當伯克號 (DDG-51)於1991年下水時，伯克還在世，並且出席了下水典禮，他說：「此艦為戰而生，你們擁有的是世上最好的戰艦。

伯克級問世之後，也開始持續改進，如今已進入第3代(Flight III)，總數已經超過80艘，成為美國海軍二戰以後建造數量最多的。英格斯造船總裁布萊恩．庫奇亞斯(Brian Cuccias)說：「驅逐艦是美國海軍艦隊的支柱，它們捍衛我們的自由…我們的造船廠對於建造每艘伯克級感到非常自豪。」

(中時電子報)

文章來源：U.S. Navy awards contract to Huntington Ingalls for six Arleigh Burke-class destroyers

加拿大同意軍人留鬍子 引起美軍…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。