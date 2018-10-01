實在好用！美國海軍再訂6艘伯克級驅逐艦

2018年10月01日 21:15 中時電子報 江飛宇

美國海軍於9月27日向亨廷頓英格斯工業(Huntington Ingalls)再簽訂6艘阿利伯克級（Arleigh Burke class）3型(Flight III) 神盾驅逐艦的合約，總價52億美元。

防衛部落格(defence-blog)報導，阿利伯克級驅逐艦是第2代的神盾艦，為了增進耐用與耐火程度，艦體全部都採用鋼製，包括上層建築也是。同時為了增進耐波性能，伯克級相當寛大，雖然會造成一定程度的阻力，但是較大的艦體空間使它也有足夠的升級餘裕。它是強大的多功能軍艦艦，可以進行各種作戰，從和平時期的尋常巡弋，到危機時期的軍力威懾，都滿足了美國的軍事戰略。

該艦以二戰期間的美國海軍名將阿利伯克為名，在太平洋戰爭期間，伯克提出了畫時代的驅逐艦作戰攻略，他所指揮的驅逐艦隊成功封殺日軍在南太平洋的蠢動，之後官拜美國海軍總司令。

當伯克號 (DDG-51)於1991年下水時，伯克還在世，並且出席了下水典禮，他說：「此艦為戰而生，你們擁有的是世上最好的戰艦。

伯克級問世之後，也開始持續改進，如今已進入第3代(Flight III)，總數已經超過80艘，成為美國海軍二戰以後建造數量最多的。英格斯造船總裁布萊恩．庫奇亞斯(Brian Cuccias)說：「驅逐艦是美國海軍艦隊的支柱，它們捍衛我們的自由…我們的造船廠對於建造每艘伯克級感到非常自豪。」

(中時電子報)