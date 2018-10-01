雙十國慶晚會葉啟田打頭陣 鄭怡等歌手高歌獻藝

2018年10月01日 21:23 中時 林淑娟

鄭怡、朱俐靜出席記者會。（三立提供）

雙十慶祝晚會將於10月9日在宜蘭運動公園舉行，由寶島歌王葉啟田以《愛拼才會贏》打頭陣，搭配大編制樂隊和20人豪華舞群，重現台灣80年代的秀場風華。歌仔戲國寶陳亞蘭也為晚會量身打造特別劇碼，30多人的演員團隊及專屬文武場，比照國家劇院演出規格，將大家熟悉的「嘉慶君遊台灣」傳說獻給歌仔戲發源地宜蘭，鄭怡、王夢麟、朱俐靜等民歌、台語歌、流行歌手等強大卡司將聯手嗨翻現場！

今年「2018藝氣風發·臺灣共好晚會」由三立電視再度承辦，將依宜蘭特色和結合傳統與現代、經典與創新，並且以「秀場風華」、「向華語天后致敬」、「傳唱百年歌仔」、「美好年代民歌經典」、「新台灣歌謠」、「偶像新勢力」六大元素打造晚會節目。

晚會當天除了葉啟田和陳亞蘭外，暖場和開場嘉賓將由瑪嘎巴嗨文化藝術團、DJ RayRay、蘭陽舞蹈團進興演出。另外，朱俐靜演唱華語歌壇傳奇鄧麗君和鳳飛飛組曲、民歌天王天后王夢麟、鄭怡表演經典民歌組曲，要讓現場觀眾重回那令人懷念的美好年代，「新台灣歌謠」台語歌后詹雅雯、金曲最佳新人茄子蛋、廷廷、鼓鼓，滿滿的六大橋段音樂饗宴，要讓大家聽得如癡如醉！

民歌天后鄭怡和美聲佳人朱俐靜1日出席記者會，朱俐靜在現場獻唱了《難得幸福》，鄭怡受訪時也現場即興清唱了《月琴》這首歌，不愧是民歌天后，寶刀未老實力依舊，現場觀眾聽得十分享受！鄭怡開玩笑說《海上花》雖然原唱是甄妮，但其實是她把該曲唱紅的。

欲前往「2018藝氣風發·臺灣共好」晚會現場欣賞的民眾，可於10月2日早上九點起前往各戶政事務所免費索取票券。海內外華人也可於10月9日晚間18:00起觀賞MTV台、三立國際台、MOD三立綜合台，數位平台則將由三立新聞網、Youtube 、Vidol 於晚間17:30開始播出。

(中時 )