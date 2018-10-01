宜蘭縣代理縣長陳金德遭彈劾未解職 試院將修法規範

2018年10月01日 21:54 工商 崔慈悌

宜蘭縣代理縣長陳金德違法兼職遭監察院彈劾，但未被解職，引發考試委員質疑，日前在考試院會要求儘速研修公務員服務法，明訂彈劾結果與當事者職務存續的相關規範，考試院長伍錦霖裁示，請銓敘部會同人事總處儘速研提公務員服務法修正草案，並報院會審議。

陳金德任職高雄市環保局長及副市長期間，兼任「白馬花園屋」民宿及「長安文創有限公司」負責人，監察院日前完成調查報告，以公務員違法兼職彈劾陳金德。

多位試委上周在考試院會中就此案多所討論。周萬來指出，從條文看來，沒有彈性處理的空間，但目前實務處理跟法條規定有所落差。撤職的含意，依司法院37年6月21日院解字第4017號函，是先行停職的意思，撤職後仍應依法送請懲戒。公務員服務法不盡明確之處，應儘速研究，如有修法的必要，宜儘速提出修正案。

試委趙麗雲也認為，高階公務人員被彈劾後，政府的處理方式不一，有人隨即被停職、有的是在輿論壓力下才予免職，公務員懲戒法、公務人員考績法等二法，也沒有規範到彈劾事宜的處理。

她舉例，法務部檢審會對濫權檢察官林俊佑於監察院調查前即先做出停職處分；陳金德同樣因違反公務員服務法被監察院彈劾，內政部人事主管則公開表示，依停職、解職規定，並無彈劾一項，因此不構成解職要件，陳金德仍可繼續擔任宜蘭縣代理縣長。彈劾結果與當事者職務得否存續，缺乏明文規定，是否合理，應該研究相關規範，以一貫化處理。

對於多位試委主張修法，考試院長伍錦霖在院會中裁示，請銓敘部會同人事總處儘速研提公務員服務法修正草案，並報院會審議。

(工商 )