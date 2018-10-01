30年製衣經驗 新品牌CATHMINE打造亞洲女性修長比例

CATHMINE品牌發表會，第一季的主題為「可能性」。（品牌提供）

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CATHMINE專為亞洲女性設計。（品牌提供）
CATHMINE的洋裝版型衍伸偏小高腰的結構。（品牌提供）
CATHMINE讓體型嬌小的亞洲人能穿出修長的完美比例。（品牌提供）

新創品牌CATHMINE，9月29日舉行第一季新品發表會。CATHMINE雖為台灣新品牌，卻擁有將近30年的製衣經驗、量過上萬人的身材，因此擁有豐富的台灣女性身材資料庫！

這個由母親和女兒攜手營造的時尚新品牌，專為亞洲女性設計，以推出市場上最具代表性且經典款的洋裝為目標。因應亞洲人和歐美人身型差異，CATHMINE的洋裝版型衍伸偏小高腰的結構，讓體型嬌小的亞洲人能穿出修長的完美比例。

CATHMINE的洋裝運用許多褶子與增加裙褶份量的構造，沿著身體放射狀展開裙擺，增加走動的搖曳感展現女性撫媚的一面，例如經典小洋裝「Cathic」便是其中最富品牌精神的代表，簡約大方的設計表現細膩的工藝與內斂的優雅，背後的金色拉鍊則強調容易被忽略的S曲線。或者對身材極具修飾功能的皺褶洋裝系列，每件服裝均由品牌縫紉藝匠細心而熟練地將每個不同方向的褶份打褶後再抽皺，活用掌握面料的技巧，使得靈活的皺摺完美呈現。

「可能性」 是CATHMINE第一季的主題，靈感來自於法國心理學分析大師 Jacques Lacan的「鏡像心理學」，「鏡像心理學」是闡述人類的嬰孩如何從鏡像之中學習以及探究自我的過程。所謂自我的建設是透過一連串外在的刺激、模仿以及逐步的修改而日漸完整的進行式。

CATHMINE從台北誕生，由台北出發，由經驗豐富的縫紉藝匠團隊靈巧的打版、穿針引線。每一件洋裝都象徵不同面向的女性之美，代表著豐厚、生活中時時刻刻的愉悅，以及能夠跨越時間限制的永恆線條。

(中時 )

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