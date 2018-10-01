電動機車電池爆炸？Gogoro：電池遭不正常使用

2018年10月01日 22:05 中時 黃國峰

台中市南屯區南屯路二段一家超市前的Gogoro電池交換站，上周五28日晚上，傳出電池爆炸聲，爆炸的電池座留下焦黑痕跡。（臉書南屯大小事提供）

中市一家超市前的Gogoro電池交換站，上周五28日晚上，傳出電池爆炸聲，綠色電池手把蓋噴飛到對街，幸好沒砸到人。（臉書南屯大小事提供）

中市一家超市前的Gogoro電池交換站，上周五28日晚上，傳出電池爆裂，事發後Gogoro已將該電池座修復，運作正常。（黃國峰攝）

Gogoro電動機車的電池會爆炸？台中市南屯區二段家樂福超市前方的Gogoro電池交換站，上週五28日晚間，伴隨著爆裂聲中，綠色電池手把蓋噴飛到對街，臉書南屯大小事的管理人員，29日將此事公布，提醒民眾電池都有一定壽命，任何電池都有可能發生此問題，據傳當時有民眾在超商前，差一點就被電池蓋砸到，所幸沒有造成傷害。

民眾拍下的照片中，疑是爆裂的電池座，有焦黑的痕跡，綠色的把手電池蓋則已經撿回交換站旁，有網友發文提醒「要有良好的使用方式」，也有網友提醒民眾「還是少站在充電站前」。

Gogoro公關程志源強調，事件發生後工程人員就前往檢修，隔日交換站就恢復正常運作，工程師也將該電池攜回研究，發現主因遭到不正常使用。

Gogoro表示，智慧電池通過多種國際性的安全規範認證，並且內建 30 個感應器，隨時記錄電池的資料與運作狀況。在工程師針對該顆電池研究過後，電池內部的數據顯示該顆電池有被不正常使用的情形，從而導致電池蓋脫落。該電池蓋脫落事件，並未有任何人員受到影響，Gogoro 對於造成困擾深感抱歉。

Gogoro 電池交換站至今已經提供將近 2,000 萬次的電池交換紀錄，每日提供將近 10 萬名車主系統超過 5 萬次的電池交換，平均每 1.6 秒就有一個顆電池透過電池交換站交換使用，是一個非常穩定與安全的系統。Gogoro 能源網路持續正常運作，若消費者使用中有任何問題請與客服聯繫。

(中時 )