黃士修重返絕食現場 公投急先鋒蔡武宏給予加油打氣!

蔡武宏 提供

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中時電子報
綜合報導

在連續絕食140小時送醫、復原後的「以核養綠」發起人黄士修，抗議中選會執迷不悟依舊拒收補送的2萬多份連署書，今天下午黄士修重返中選會絕食現場，發動新一波「林義雄絕食模式」模式，包括1.絕食但可飲用豆漿；2.號召民眾下班後加入絕食行列「1個林義雄單位」(5小時)，以拉長絕食戰線並擴大民眾參與。

對於黄士修堅持理想再接再勵的奮戰精神，曾在上一波專程北上聲援的蔡武宏，也立即給予聲援和加油打氣 ! 蔡武宏表示，上次他和黄士修在絕食現場會面時，兩人暢談民主及公投的理念，並相約在公投戰埸上兩人要互相鼓勵、彼此打氣!因此，當蔡武宏獲知黃士修今天重返絕食現場發動新一波抗議活動，他立即致上祝褔與打氣之意。

蔡武宏指出，黄士修「以核養綠」理念及絕食抗議活動，已引起國際上的注意，包括諾貝獎得主在內的多位國際重量級學者，也聯名寫信給小英總統，表達聲援黄士修、並呼籲人民有透過公投表達對「以核養綠」的意志之權利。因此，蔡武宏抨擊中選會不該淪為看主子眼色辧事的「西廠」，否則就會和促轉會的「東廠」一樣臭名昭彰!

身先士卒甘作公投急先鋒的蔡武宏，不排除再度北上替黄士修加油打氣。同時，他也高分貝對中選會喊話，要求立即懸崖勒馬、知過能改，立刻接受「以核養綠」補送2萬多份連署書。否則，當「小英政府打壓人民權利」變成國際醜聞時，不但讓台灣丢臉，也讓民進黨選情雪上加霜!

(中時電子報)

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